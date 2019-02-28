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Чекисты пришли в "китовую тюрьму" в Приморье

28 Февраля 2019, 17:44 | Приморье

Против владельцев морских млекопитающих возбуждены дела об административных правонарушениях

ФСБ России в четверг сообщила о возбуждении административных дел в связи с добычей, транспортировкой и хранением косаток и белух в бухте Средняя в Приморском крае. Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что надеется, что проблема будет в короткие сроки закрыта и морских млекопитающих выпустят на волю. Кроме того, американский актер Леонардо ДИ КАПРИО на своей странице в «Фейсбуке» обратился к подписчикам с просьбой поддержать опубликованную на сайте Change.org петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы».

«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 25 февраля 2019 года в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий», осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края» (11 косаток и 87 белух) возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство...)», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

В сообщении отмечается, что «в ходе производства по делам получены заключения специалистов, свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС

Автор: Олег Клименко
Теги: ФСБ  нарушение  "китовая тюрьма" 













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