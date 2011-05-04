Где отдохнуть в Приморье летом 2011 года

Период отпусков уже приближается, и всё больше людей задумываются о том, где его провести. Можно смело утверждать, что в Приморском крае таких вариантов очень много!

Отдых в Приморье в японской манере предлагает база отдыха «38 самураев» (www.38samuraev.ru).

Оригинально здесь не только название, но и номера: они выполнены в японском стиле. В каждом номере предусмотрены все необходимые удобства: туалет, душ с горячей и холодной водой, балкон с видом на море. Гости могут забронировать трехместные или четырехместные номера по вполне привлекательным ценам: всего 2000-3000 рублей в сутки. Дополнительно база отдыха предлагает вкусное трехразовое питание по цене 500 рублей с человека в день.

Всего в 100 метрах от базы отдыха «38 самураев» находится чистый пляж; имеются площадки для игры в волейбол, детские игровые площадки и аттракционы, беседки, мангалы для приготовления шашлыков и барбекю, настоящая русская баня. Также недалеко от базы отдыха располагается яхт-клуб, где можно взять катер, лодку, катамаран или яхту напрокат. А еще совсем рядом находится аквапарк!

Другая база отдыха в Находке «Лукоморье» (www.lukomor.info), тоже имеет тематическую направленность.

Как можно догадаться из ее названия, она посвящена сказке Пушкина «Руслан и Людмила». Поэтому и все улицы здесь тоже имеют сказочные названия: Песнезаводильная, Бурого волка, Кота учёного, Русалочья, Ясноводная, Полная видений, Леший переулок. Также по всей территории базы разбросаны различные беседки, сказочные уголки - видовая площадка «Дуб зелёный», Фонтан Желаний, Подвесной мостик «Над пропастью». Благодаря таким «изюминкам» отдыха на этой базе идеально подходит для семей с детьми.

И особенно дети, впрочем, как и взрослые, будут рады покататься на «банане» по морю: база отдыха предоставляет и такую возможность. База отдыха «Лукоморье» предлагает большое количество вариантов размещения: дома со всеми услугами (санузел с горячей водой в каждом доме), дома летнего проживания без услуг, круглогодичные гостиничные номера и двухэтажный коттедж с баней - сауной. Общий жилой фонд рассчитан на 150 отдыхающих одновременно. Стоимость отдыха на базе начинается от 750 рублей в сутки.

Идеально для хорошего отдыха в Находке подходит и база отдыха «Восток» (www.tkvostok.com)

Она расположена рядом с мысом Неприступный, недалеко от Находки (примерно в 15 минутах езды от города). База отдыха «Восток» - невелика: здесь имеются только десять домиков. Стоимость размещения в них начинается от 1300 рублей в сутки. В стоимость проживания включено использование различного оборудования, имеющегося на базе: лодки, наборов для волейбола, лодки с мотором, водолазных костюмов.

Отдельно стоит отметить, что на территории базы есть уютная банька с парилкой на 4-5 человек, банкетным залом на 10 человек и комнатой отдыха на втором этаже. Около бани расположена беседка с мангалом - как раз для шашлычка в выходной день!

Неподалеку от базы отдыха «Восток» находится пляж «Песчаный», где проводятся дискотеки для молодежи, собирающие по несколько сотен людей. "Восток" лучше всего подходит для семейного отдыха, так как находится на закрытой территории, что гарантирует отсутствие лишней публики как на базе, так и на пляже.

Ценителям островного отдыха можно рекомендовать базу отдыха «Остров Рейнеке».

Рейнеке – один из красивейших островов залива Петра Великого, расположенный всего в 25 км к югу от Владивостока. Остров отличает живописный рельеф, чистые пляжи и великолепные виды.

База отдыха «Остров Рейнеке» предлагает арендовать для отдыха четырехместные домики. Стоимость аренды – 2500 рублей в сутки. Доплатив всего 450 рублей, каждый отдыхающий получит трехразовое домашнее питание. В стоимость аренды каждого домика входит весельная лодка и полный набор снастей и удочек для рыбалки. Кроме того, в каждом домике есть два комплекта ласт, масок и трубок для ныряния.