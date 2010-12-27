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Чукотские амулеты и талисманы

27 Декабря 2010, 02:51 | Дальний Восток

Остатки остановившегося на первобытнообщинной стадии развития населения Чукотки до сих пор практикуют соответствующие этому этапу развития общества религии. Здесь процветают анимизм (вера в душу, духов и одушевлённость неживых предметов), шаманизм, предусматривающий верховную власть владеющего магической силой шамана, а также множество других языческих верований, примет и знаков. Чукотские талисманы, по мнению эзотериков, имеют особую силу – возможно, сама древняя природа Севера наделяет их необыкновенными свойствами. Используют традиционные символы чукчей и производстве амулетов и в других уголках страны – такие обереги оптом расходятся с прилавков.

Самым распространённым и в высшей степени традиционным чукотским символом является изображение оленя или похожего на оленя существа. Это – воплощение бога-создателя, бога-творца, который пользуется особым почётом и славой. К нему чаще всего обращаются через шаманов, для него чаще всего приносятся самые богатые жертвы. Не менее священными, но чуть менее почитаемыми являются коршуны и мыши – помощники и слуги верховного божества. Распространены у чукчей также и космогонические представления о трёхчастной структуре мира, вера в приметы и священные числа, всевозможные вещевания и гадания.

Следующие календарному циклу обряды, отправляемые шаманами, сопровождаются не только жертвенными подношениями богам, но и введением участников в особый вид транса – в принципе, достаточно распространённая в первобытном обществе практика. Галлюциногеном, вызывающим подобное состояние, служат мухоморы и некоторые другие природные вещества.

Распространена на Чукотке и характерная для примитивных религий вера в талисманы – для охраны жилища, удачи на охоте или другом предприятии. Самыми распространёнными оберегали являются части тела животных и птиц, а также их мелкие части – клювы, мех, кусочки кожи, когтей и костей. Всё это в засушенном виде подвязывается на одежду, деревья вокруг дома, источников и внутри жилища. Все эти талисманы служат для того, чтобы помешать злым духам подойти к человеку, навредить ему или разозлить. В определённой степени эта традиция активно перенимается и другими, более близким к нам изготовителями амулетов – только частички тел животных и птиц заменяются на их стилизированные изображения. Такие амулеты оптом продаются достаточно далеко от Чукотки, ничем не напоминая нам о верованиях её жителей. Но всё же дух древности чувствуется и в них – он успокаивает и утешает современного человека, напоминая ему о природе и размеренном темпе жизни.

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