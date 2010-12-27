Драгоценные металлы Чукотки

Добыча благородных металлов всегда была одной из основных статей бюджета Чукотского автономного округа Российской Федерации, а добываемое там золото и серебро особенно ценится мастерами. Продукция из качественных металлов самой высокой пробы, золотые украшения и изделия из серебра с камнями – всё это в том числе производится из чукотских материалов. Да и само развитие этого региона началось именно с открытием богатства минерально-сырьевой базы северо-восточных областей бывшего СССР – благодаря этим полезным ископаемым были выделены средства на развитие Магаданской области.

Не смотря на тщательное изучение природных богатств края, многие из них остаются ещё неизвестными человеку – к числу разведанных относят лишь чуть более половины предполагаемых запасов, а в разработку вовлечено и того меньше – лишь десятая часть всех щедрот северного края.

Если ещё в девяностых уровень добычи золота на Чукотке катастрофически падал, то сейчас он наоборот, возрастает, – взять, хотя бы, не так давно открытое и зарегистрированное месторождение Кекура, или введённый в последнее десятилетие в обиход «Купол» – ещё одно золоторудное месторождение.

Активная геологическая разведка, увеличение выделений бюджетных средств не только на добычу металлов, но и на разведывание и изучение мест их залегания, дают надежду на успех этого региона и в дальнейшем. Хотя, безусловно, работать ещё есть над чем – морально и технически устаревшее оборудование на открытых золотых россыпях, устаревшие технологии, не позволяющие добывать из золотоносных пород пылевидное и мелкое золото – всё это требует значительных усилий, затрат и времени для дальнейшего совершенствования.

Традиционным благородным металлом, получаемым с Чукотки, является также и серебро. Впрочем, отдельных серебряных месторождений в крае нет – его добывают вместе с золотом. Шлихи золота, добываемые на Чукотке, по сути представляют собой сплав этого драгоценного металла с серебром. Но, не смотря на отсутствие самостоятельной серебряной отрасли, именно этот металл является одним из самых качественных среди тех, что добываются на Чукотке.

Сделанные из чукотского металла подвески из серебра, браслеты, серьги и кулоны не только красивы и качественны, но и имеют очищающие и лечебные свойства.