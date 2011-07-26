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Прокат машин в юридическом аспекте
Вы заметили, что аренда автомобилей – это достаточно эффективный и прибыльный бизнес и решили им заняться? Для этого необходимо разобраться в некоторых важных моментах, в том числе в особенностях юридических отношений компании и арендатора. Рассмотрим их подробнее.
1. Договор проката.
2. По гражданскому законодательству договор проката – это вид арендного договора, соответственно, его стороны – это арендатор и арендодатель, последний передаёт за плату имущество первому во временное владение для реализации потребительских целей. Являющийся публичным (то есть цена одинакова для всех) договор обязательно оформляется в письменной форме; в документе излагаются права, ответственность, обязанности сторон, порядок расчётов и другие условия. После заключения договора клиент отвечает за техсостояние машины во время эксплуатации, и в случае неисправности он имеет право требовать возмещения убытков.
3. Арендодатель
4. Арендодатель должен в присутствии клиента проверить исправность транспортного средства (обычно комплектность авто прописывается в договоре); выдать письменные инструкции по управлению авто либо ознакомить с правилами эксплуатации. Также он должен своевременно производить текущий и капитальный ремонт сдаваемого в аренду средства; также арендодатель устанавливает размер арендной платы в бесспорном порядке в твёрдой сумме платежей, которые могут вноситься единовременно (почасовая, посуточная оплата) или периодически.
5. Арендатор
6. Клиенту-арендатору запрещается сдавать арендованный автомобиль в субаренду и передавать собственные полномочия по договору другим лицам.
7. Необязательные условия
8. Для устранения недостатков имущества, переданного в аренду, стороны могут предусмотреть срок менее, чем 10 дней. Арендодатель имеет право заменить машину аналогичной либо безвозмездно исправить неисправности и недостатки. Но если недостатки возникли вследствие нарушения арендателем правил использования автомобиля, то арендатель должен возместить стоимость ремонта.
Само собой, отрегулировать все вопросы взаимоотношений арендатора и арендателя в договоре проката невозможно, тогда нужно следовать общим положениям об аренде, обращая при этом внимание на то, что при противоречии общих норм специальным приоритетными являются специальные.
Затраты на бензин обычно включаются в состав арендной платы, однако арендодатель имеет право указать в договоре, что топливо оплачивается клиентом отдельно. Дополнительные расходы также в большинстве случаев оплачиваются арендатором, например, стоимость парковки.
Важный момент – лицензии на право сдавать авто напрокат (в аренду) не требуется, так что открывайте свой прокат автомобилей!
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