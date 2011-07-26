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Как арендовать микроавтобус на свадьбу?

26 Июля 2011, 23:25 | Дальний Восток

Свадьба - не только важное событие в жизни молодоженов и их родственников. Это еще и публичное событие, за которым все наблюдают, провожая взглядом. Поэтому и стремятся все люди, которые участвуют в организации торжества, сделать все по высшему уровню. Но часто в суматохе, те, кто обещал помогать, забывают о своих обязанностях. Фотограф снимает не то, автомобиль украшают люди, которые ничего в этом не понимают. Чтобы такое не происходило, нужно доверять все важные этапы, людям, которые занимаются торжеством профессионально.

Оформляя заказ микроавтобуса Москва, необходимо поинтересоваться, какие дополнительные услуги могут предоставить в этой фирме. Часто, транспортные фирмы, дополняют свой сервис некоторыми, часто востребованными заказчиками услугами. Поэтому выбрав автомобили, микроавтобусы для гостей, сразу оставляйте заявку и на их украшение. Тогда в назначенный день, машины приедут уже оформленные по вашему желанию. Свадебные автомобили можно заказать и в свадебном агентстве, тогда гарантировано водителем авто будет человек, который умеет себя вести с приятными компаниями. Песни свадебной тематики, веселые и с настроением, будут обеспечены для всех пассажиров салона.

Какие машины чаще всего заказывают на свадьбу? Кортеж состоит из лимузина для новобрачных, микроавтобусов для гостей и комфортабельных машин родственников. Если лимузин арендовать не планируется, то авто для молодоженов нужно проверить заранее. Важно, чтобы в нарядах было удобно сидеть, а также должно быть предусмотрено место для фотографа. Для того чтобы аренда микроавтобуса была выгодной и решила все вопросы с доставкой всех гостей к месту назначения, нужно правильно выбирать транспортное средство. Необязательно выбирать автобусы с большой вместимостью, достаточно выбрать на количество до 10 человек.

Подписывая договор аренды, нужно внимательно проверять на соответствие заказанные марки автомобилей, наличие страховки и техпаспорта. Предварительно узнать стоимость дополнительного времени. В разговоре с будущим водителем, можно попросить приехать его заранее, на своих условиях. Это очень важно, чтобы не было лишних волнений по поводу опозданий.

Заказывая в одной компании несколько транспортных средств, можно рассчитывать на хорошую скидку. Если конечно свадьба не планируется на пик сезона – август, сентябрь.

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