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Каким должно быть поздравление с днём рождения для шефа?
Такое ответственное действо как поздравление с днём рождения начальника, должно проходить в торжественной обстановке, но отличаться теплым и душевным настроем. Чтобы получилось не нарушить тонкую грань субординации, необходимо тщательно готовиться к данному мероприятию.
Обычно, подготовкой ко дню рождения шефа, занимается определенная инициативная группа работников, которые организовывают поздравление с днём рождения, подарки, заказ букетов и открытки. Именно эти люди, часто приближенные к начальнику, могут знать, какой именно презент станет наиболее уместным подарком шефу. Но бывает, что для всех сотрудников начальник остается «темной лошадкой» и удачное поздравление с днём рождения находится под угрозой срыва. В этом случае остается действовать очень осторожно самостоятельно, или обратиться в специальные агентства, которые занимаются подготовкой праздников.
К сожалению, самостоятельные попытки сделать поздравление оригинально и красиво не всегда бывают успешными. В этом деле агентства имеют преимущество, это и опыт сотрудников, и талантливый штат работников. Обратившись к профессиональным организаторам поздравлений, можно существенно сэкономить время, которое пошло бы на неспешный выбор подарков. Ведь готовить пожелания и сюрпризы, теперь будут опытные люди, которые знают, как угодить человеку, занимающего руководящую должность.
Наиболее приемлемым и удачным поздравлением, является запись коллективного пожелания, которое монтируется как интересный фильм. На предприятие или в офис, даже может прийти сотрудник агентства, под видом тележурналиста и отснять материал с самим виновником торжества. А потом отснятое видео монтируется в тематический видеоролик, который можно будет посмотреть в день рождения.
Люди, занимающие руководящие посты любят внимание своих сотрудников. Но поздравление с днём рождения должно быть не только оригинальным, но и приносить удовлетворение и гордость за своих сотрудников. То есть необходимо кроме вручения памятного подарка, продемонстрировать шефу сплоченность коллектива и верность компании. Именно заказанный видеоролик с поздравлениями, может дать такой результат.
Поэтому занимаясь приготовлениями к торжественному поздравлению, необходимо согласовывать сюжет мероприятия, со всеми сотрудниками отделов.
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