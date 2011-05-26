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Как купить мерседес в Европе?
Сейчас в большинстве случаев, можно совсем не интересоваться машинами из Европы, ведь в отечестве успел сформироваться хороший вторичный автомобильный рынок. Единственная причина, по которой стоит смотреть Мерседес в Европе, – это классическая тщательность европейского автомобилиста. То есть можно быть уверенным, что за автомобилем был установлен должен уход, он эксплуатировался в условиях отличного качества дорог и комплектовался оригинальными запчастями в случае ремонта. А как же происходит ремонт и эксплуатация мерседесов в отечестве?
Кроме официальных точек техосмотра, существует еще много сервисов, которые вызвали доверие у автолюбителя. Конечно, основная причина, по которой владелец мерседеса едет не в авторизованный центр, а на небольшую станцию обслуживания к «мастеру-золотые руки» - это желание оптимизировать расходы на эксплуатацию транспортного средства. Приемлемые расценки на пусть и неоригинальные, но качественные запчасти, привлекают автовладельцев.
И всё же ремонт мерседесов рекомендуется проводить в условиях официально работающего сервиса, для обеспечения общей стабильности работы транспортного средства. Так как автомобиль с пробегом больше нуждается в профилактических мероприятиях, то необходимо воспринимать их как данность, а не пытаться сэкономить. Ведь такая экономия сможет потом трансформироваться в дорогостоящий ремонт. При покупке подержанного автомобиля сразу же нужно обращать внимание не только на внешнюю картину, но и тщательно диагностировать техническое состояние.
Дело в том, что самостоятельно провести диагностику покупатель вряд ли сможет, поэтому стоит либо выезжать за покупкой вместе со специально нанятым квалифицированным специалистом, либо же оплачивать осмотр авто на месте. Такая предусмотрительность не будет лишней, потому что если с автомобилем что-то не так, то продавец обязательно насторожится, и будет пытаться избежать подробной диагностики. Таким образом, можно существенно снизить цену на покупаемое транспортное средство и узнать особенности технического состояния.
Если найденные неисправности не являются критичными и могут быть быстро решены, то стоимость замены частей, должна быть вычтена из той суммы, которую за неё просит продавец. Обычно особое внимание при проверке уделяется кузову, а также информации подкапотной идентификационной таблички. Если всё в норме – смело можно покупать легендарный автомобиль и наслаждаться добротностью этого транспортного средства.
На диагностике не стоит экономить, ведь мало кто из автовладельцев, может определить все возможные неисправности самостоятельно. А учитывая то, что в Европе перекупщики очень любят выкупать автомобили внешне привлекательные, но с критическими недостатками по мизерной цене, чтобы хорошо «наварить», то тщательность и внимание нужно проявлять вдвойне.
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