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Home Games предлагает онлайн покер новой формации
Уникальное предложение получили азартные любители онлайн покера. До настоящего момента ничего подобного пользователям не предлагали. Разработчики Home Games приглашают всех создать собственный покерный клуб, в котором будут доступны турниры, всех видов покера. А главное, условия использования таковы, что от них нельзя отказаться. Клиентская программа необходимая для того, чтобы запустить управление покерным домом, абсолютно бесплатна, так же как и обеспечение функционирования заведения.
Игры онлайн отличаются многим от реальных сражений за покерным столом. Игроки, которые начали карьеру в интернете, менее склонные к суевериям. Так как во время игры, мало кто обращает внимание на такие приметы, которые распространены в реальных игровых заведениях. Там игроки следят за тем, чтобы не взять колоду карт левой рукой, сбрасывают отличные комбинации, если увидят «несчастливую» карту. Игры онлайн сервисов не опечалены тщательным выбором места за покерным столом, хотя некоторые игроки умудряются применить такой отбор и в покер румах.
Также многие особенности реальной игры, перестают иметь значение при игре онлайн. В дистанционных играх, соперники не видят друг друга, не могут анализировать жесты и мимику, а только манеру, стиль игры. А это хорошо сказывается на игровой практике, ведь способность анализировать динамику развития игроков, их стиль, очень важна для свершения звездной покерной карьеры.
Home Games, станет для азартных пользователей чем-то большим, чем просто игра. Став менеджером клуба, игрок, его создавший, несёт ответственность за приглашенных игроков, является организатором турниров, настраивает клуб, по обозначенным предпочтениям. Появившаяся возможность играть своим сообществом, в идеальных условиях онлайн покера – это новая форма азартного досуга. Теперь пользователем нет необходимости искать лучшие площадки, постоянно интересуясь условиями, безопасностью и правилами. Нужно только принять приглашение для членства в клубе. Или создать свой собственный покерный клуб.
Система разрешает создавать не более трех покерных домов и являться членом не более чем в десяти клубах. То, что в покерном клубе будут играть только проверенные игроки, буде привлекать больше пользователей. Так как это означает гарантию их финансовой безопасности, а значит и гарантирует успешное развитие событий.
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