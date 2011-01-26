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Как правильно выбирать дефлектор для авто?
Предельное внимание необходимо потребителю серьезной продукции, связанной с улучшениями дополнениями для авто. Рынок дефлекторов разнообразен, тот ассортимент, который предлагают производители, вполне удовлетворяет запросы покупателей, но на этом рынке нередки изделия цеховых мастеров. Поэтому занимаясь выбором ветровиков, необходимо предпочесть продукцию известных фирм. Фирмы, бренды которых узнаваемы и популярны, изготавливают свою продукцию, для определенных марок автомобилей, грамотно продумывая не только варианты их дизайна, но и совместимость конструкций.
Чтобы дефлектор стал оригинальным дополнением и даже элементом тюнинга, нужно внимательно посмотреть, что может предложить сервис по продаже автомобильных аксессуаров. Лучше, если владелец авто, посмотрит каталоги, сравнит продукцию, представленную в ней, чтобы потом, не жалеть о поспешном выборе. То, что внешне дефлекторы не должны иметь никаких изъянов в виде неравномерной поверхности, трещинок и пузырьков воздуха – это обязательно. Дизайн изделия можно выбрать по своим предпочтениям, все-таки это индивидуальная характеристика, поэтому полагаться на чужой вкус не стоит.
При выборе необходимо обращать внимание на изделия с легким весом. Ведь лишние килограммы не обязательно навязывать своему автомобилю. Существует много изделий отличного качества, прочных и надежных, которые изготовлены из лёгких полимеров, способных выдерживать внешние воздействия и нагрузку. Чаще всего, такими внешними воздействиями являются мелкие камни, летящие из-под колес, вот от них дефлекторы способны защитить поверхность автомобиля.
Дефлекторы на капот следует предпочесть с качественными креплениями. Хорошо, если для установки изделия не понадобится сверлить поверхность. Все качественные изделия крепятся на кронштейнах. В местах соединения с деталями, необходимо использовать защитные пластинки, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Дефлектор капота может украсить автомобиль, но если выбирать его только по визуальному признаку, это может негативно повлиять на аэродинамические свойства.
Дефлекторы – это простой и надежный способ защитить поверхность автомобиля от динамических повреждений. Так как изготовлением этих изделий занимаются известные автомобильные бренды, то дизайн конструкций делает дефлекторы хорошим дополнением, способным улучшать внешний вид транспортного средства.
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