27 декабря спасатели России отмечают свой профессиональный праздник - День спасателя

Год 2014 уходящий, для специалистов, работающих в сфере безопасности мореплавания у нас в России, выдался относительно спокойным. Миновали нас серьезные и крупные аварии в море, кораблекрушения, пожары. Инциденты случались, как и в любой другой опасной работе, и к сожалению, не все они обошлись без человеческих жертв и трагедий. Но больших, резонансных катастроф, таких, как произошла, например, с теплоходом "Булгария", удалось избежать. Безусловно, это заслуга моряков - экипажей, соблюдающих нормы и правила хорошей морской практики, безопасного мореплавания. Но так же - это заслуга и тех людей, которые обеспечивают эту безопасность здесь, на берегу. Ведь море ошибок не прощает. Мы все это знаем не понаслышке.

В отличие от Российского судоходства, прошедший 2014 стал "урожайным" на катастрофы и аварии у наших азиатских соседей - Южной Кореи: ужасная трагедия с паромом "Сэволь", унесшая жизнь более 300 человек, большинство из которых были еще школьниками, буквально потрясла весь мир; еще один пассажирский паром, наскочивший на скалы в районе о. Чиндо ; затонувший в Беринговом море рыболовный "Орион 501" - 40 погибших рыбаков. Этот печальный список можно продолжать…

Случай с южнокорейским "Орионом 501" вообще показательный. Пограничное УФСБ РФ по Камчатскому краю после проверки установило, что большинство южнокорейских судов, ведущих промысел в зоне ответственности ведомства, не оснащены спасательными средствами в надлежащем количестве. Пять из шести проверенных корейских судов не имели гидротермокостюмов, а два имели спасательные плоты, на которых количество мест меньше, чем число членов экипажа. При аварийной ситуации, шансов спастись у рыбаков не будет.

При этом, южнокорейские соседи летом 2014-го года, в порту Пусан, на базе "Морского и рыболовного техникума" ввели в строй один из самых современных тренажерных центров, предназначенный для получения практических навыков в использовании всех видов спасательных средств. Но, видимо, без заинтересованности, участия и усилий со стороны судовладельцев, обеспечить должный уровень безопасности на море невозможно.

Андрей КОЖЕМЯКИН, директор ОС "Русский Регистр Дальний Восток":

- Три года компания проводит комплексные аудиты на буровых платформах и судах обеспечения занятых в совместных проектах "Сахалин", и надо отметить, что безопасность на объектах добычи углеводородов и судах обеспечения, является одной из приоритетных задач. Так, например, дополнительно к национальным стандартам и требованиям Морской международной организации (ИМО), операторы ввели дополнительные требования по укомплектованию судов дополнительными спасательными средствами. Сегодня, весь персонал, работающий на буровых платформах, в обязательном порядке проходит дополнительную тренажерную подготовку по спасению из кабины тонущего вертолета. Независимо от обстановки в том числе и ледовой, около платформы всегда находится на дежурстве судно обеспечения, задачей которого является обеспечение безопасности буровой.

Очень большое внимание уделяется готовности спасательных средств, и, не смотря на проблемы связанные с удаленностью объектов, и возросшим количеством "интересных" предложений от так называемых "сертифицированных поставщиков" к проверкам привлекаются только изготовители оборудования (в нашем случае - Норвежская компания, так как платформы оборудованы норвежским заводом-производителем) или их представители. Без исполнения должным образом этого главного условия, закрепленного, кстати, в циркулярах ИМО, о безопасности говорить сложно. И чем точнее и ответственнее мы будем выполнять свою работу здесь, на берегу, тем меньше будет работы у спасательных служб МЧС, там, в море.

Евгений ГААГА, коммерческий директор компании "Эверест Пасифик":

- Если говорить о безопасности в море, то основа ее, на наш взгляд, закладывается тут, на берегу. Это целый комплекс мероприятий и последовательных действий, результат которой - уверенность в том, что сделано все возможное для того, чтобы экипажи, попавшие в нештатные ситуации в море, были в полном объеме и в соответствии с действующими правилами и предписаниями, снабжены и укомплектованы всем необходимым спасательным оборудованием, чтобы это оборудование было исправно, всегда безотказно работало и соответствовало действующим международным нормативам и правилам.

И один из важнейших факторов этой всей деятельности - качество выполненных работ, которое напрямую зависит от подготовки и квалификации специалистов. К сожалению, не смотря на требование ИМО у нас в регионе из десятка компаний, проверяющих спасательные шлюпки, может быть специалисты двух-трех прошли подготовку на заводах- изготовителях спасательного оборудования, при том, что такая подготовка должна повторяться каждые два года. А ведь это непраздный вопрос, ведь только обучение у производителя дает гарантию технической поддержки , в том числе и получение на заводе- изготовителе запасных изделий и самое главное нормативов по износу, использование которых позволяет дать заключение о пригодности спасательных средств.

Мы, в "Эверест Пасифик", подошли к этой части нашей деятельности очень серьезно и ответственно. Компания уделяет большое внимание вопросам подготовки персонала, состоянию материально- технической базы, стараясь быть постоянно готовой к внедрению новых изменений в отрасли.

Сегодня наша компания единственная на Дальнем востоке, официально уполномоченная для проведения проверок, проведению ремонта и испытаний спуско-подъемных устройств и спасательных средств производства бывшего украинского, а ныне российского предприятия "Склопластик" в Крыму, DSB Co., Ltd (Korea) и HLB Co., LTD., проведению проверок дежурных шлюпок производства "Мнев". Буквально на днях мы закончили полуторалетний подготовительный этап совместно с компанией Hyundai Lifeboats и с января следующего года начинаем модернизацию гаков на спасательных шлюпках. На сегодняшний день Эверест Пасифик единственная компания в России, которая приступила к этой работе.

В число партнеров и клиентов "Эверес Пасифик" уже входят крупнейшие судоходные компании: FESCO, "Ника", SASCO, "Дельта". Есть партнеры и на Западе страны - это Мурманское морское пароходство. Это важный показатель. Мы знаем, как там относятся и серьезно подходят к вопросам безопасности. И поручают их решать профессионалам.

Иван КАРПУШИН, начальник Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа ФГБОУ ВПО "Дальрыбвтуз"

- Всегда надо работать с профессионалами. Особенно в такой жизненно важной отрасли, как обеспечение безопасности мореплавания. Ведь речь идет о спасении людей на море, о человеческих жизнях. Тут важна подготовка специалистов, надо смотреть вперед и не жалеть средств на это. Давно вынашиваем планы по модернизации учебно-тренажерного центра по борьбе за живучесть в части оснащения самыми современными индивидуальными и коллективными спасательными средствами. И, несмотря на то, что это довольно капиталоемкий проект очень надеюсь, что в наступающем году мы сможем его реализовать. Анализ морских аварий и положительных примеров сохранения человеческой жизни на море показывает важность прохождения тренажерной подготовки с использованием реальных спасательных средств.

Мы знаем, в каком состоянии сегодня находится российский флот как торговый, так и рыболовный… точнее сказать, его остатки. Но, что сделаешь: сразу, в одночасье новый флот не построить. Многие считают, что нам надо вводить жесткие законы, принимать дополнительные постановления, которые ужесточат правила и требования к спасательному оборудованию…. Но мое мнение, что Правила ужесточать не надо. Они и так достаточно жесткие и написаны, ценой в жизни человеческие. Нам надо научиться эти правила выполнять, выполнять неукоснительно, обязательно и ответственно. И это касается не только морских правил, не только безопасности на море. Это касается и нашей повседневной жизни. Просто море ошибок не прощает.

Всех с наступающим профессиональным праздником - Днем спасателя!

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток