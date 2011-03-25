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Дешевые авиабилеты - это возможно!
Стоимость авиабилета зачастую зависит от того, в каком месте и когда его покупать, это знакомо всем, кто постоянно пользуется услугами авиакомпаний. Если за границей покупка авиабилета настоящая наука, со своими тонкостями и нюансами, то наши люди, обычно, покупают сильно не выбирая. Но, сэкономить на билетах можно очень много, тем более принимая во внимание их стоимость.
На стоимость перелета влияют многие факторы: время, сезон, авиакомпания и т.п. Многие ошибочно полагают, что дешевые авиабилеты можно купить исключительно напрямую у авиаперевозчика. Естественно, логично предположить, что у авиакомпании, которая предлагает услуги перевозки, билеты будут без наценок, однако с авиаперелетами дело может обстоять несколько по другому. Есть разные агентства продающие билеты, которые напрямую сотрудничают с авиаперевозчиками. Подобным агентствам билеты продаются с большой скидкой, в итоге со всеми наценками авиабилеты у них стоят меньше или практически не отличаются по стоимости.
Впрочем не следует думать, что если вы купили авиа билеты дешево, то обязательно выиграли. Вполне может оказаться, что маленькая цена вызвана разными отрицательными факторами, к примеру, авиаперелетом с пересадками. Самый доступный и выгодный способ купить авиабилеты - заказ авиабилетов через интернет.
Нужно решить каким классом вы полетите. Подразделяются они по возрастанию в зависимости уровня комфорта. Самый дорогостоящий и комфортный - первый класс, затем идет бизнес класс и заканчивается все наиболее дешевым эконом классом. На каждый подобный класс предлагаются базовые пакеты, которые позволяют совершить перелет в обе стороны на протяжении года. Причем эти базовые пакеты могут стоить по-разному, в зависимости от сезона. В более загруженные для авиаперевозчиков времена года стоимость пакетов выше, в плохие, соответственно, меньше.
Прежде чем купить авиабилеты онлайн нужно уточнить, какие скидки существуют. Их бывает очень много, их размер зависит от какого-то конкретного числа авиаперелетов, времени, места и так далее. Однако точно назвать размер скидки сложно. В одной и той же авиакомпании, на один и тот же рейс, вы можете получить до 15% скидки на билет, так и не получить вообще.
Нередко акционные билеты очень ограничены по количеству или по времени, если вы успели, то вам повезло сберечь деньги, если нет, значит, повезет в другой раз. Для того, чтобы заказать авиабилеты онлайн со сидкой надо посетить интернет-сайт компании и ознакомится с ценами и скидками. Там же доступна более подробная информация про авиабилеты стоимость, услуги, и так далее.
Если вы довольно часто летаете одной компанией, то вам будет выгодна так называемая накопительная скидка, которая предоставляется некоторыми авиаперевозчиками. Более всего она полезна бизнесменам, которые регулярно совершают авиаперелеты и не против сэкономить при этом.
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