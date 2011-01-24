Готовый бизнес купить или продать?

Бизнесмен, решивший начать новое дело и вложить свои финансы в коммерческую деятельность, всегда находится перед сложным выбором: начать новое дело «с нуля» или приобрести готовый вариант, то есть полноценно функционирующую на данный момент фирму. Выбор в пользу одного из вариантов будет зависеть от большого количества причин. Если собственное дело для бизнесмена является способом определенной самореализации, то вариант «готовый бизнес купить», скорее всего, не для него. Такой предприниматель чаще всего предпочтет начать бизнес самостоятельно, вложив в него не только свои собственные финансы, но и свою душу. Но когда главной целью является получение быстрой и максимальной прибыли, то стоит все-таки обратить внимание на вариант покупки готового бизнеса.

Покупка готового налаженного дела имеет ряд неоспоримых преимуществ. Вложенные деньги начинают возвращаться уже на первых порах, в то время как бизнес «с нуля» приносит доход только спустя некоторое время. Функционирующее предприятие уже имеет наработанную клиентскую базу, которая обеспечивает фирме постоянную прибыль.

Начиная новый бизнес, для получения прибыли нужно будет, прежде всего, заняться поиском клиентов и рынком сбыта для своего продукта. Кроме того, найти новых инвесторов, получить дополнительное финансирование или кредит для реорганизации и развития намного легче, когда речь идет о уже функционирующем предприятии, чем о совершенно новом проекте. Сегодня как банки, так и инвесторы очень щепетильно относятся к финансированию новых проектов, так как риск их банкротства в первый год работы довольно высок. По статистическим данным, именно в первый год работы большая часть фирм и предприятий прекращают свою деятельность.

Также важным преимуществом готового бизнеса является доступность и легкость планирования новых направлений деятельности и проектов в рамках уже функционирующего предприятия. В таком случае намного легче оценить все риски нового проекта или направления, так как можно довольно точно спрогнозировать реакцию интересующего рынка, используя данные, собранные на основе предыдущей работы.

Кроме того, практически невозможно подсчитать точный объем денежных вложений в открытие нового бизнеса. Эксперты утверждают, что их, как правило, потребуются намного больше, чем ранее предусматривалось бизнес-планом. Тогда как в случае покупки готового предприятия сумма финансовых вложений четко определена на самом старте.

Стоит обратить внимание на то, что бизнесмены, вложившие средства в открытие нового бизнеса, очень часто сталкиваются с проблемой отсутствия оборотных средств для ведения дела. В готовом бизнесе этот момент можно решить за счет дохода, полученного от текущей деятельности фирмы. Как правило, оценка предприятий, выставленных на продажу, характеризуется достоверностью. Исходя из этого, бизнесмен имеет возможность рассчитать срок возврата вложенных денежных средств. В новом бизнесе совершить такой расчет намного сложнее, так как реальные цифры часто оказываются совсем не такими, которые были зафиксированы при составлении бизнес-плана.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что готовый бизнес гораздо легче подстроить под требования нового владельца, чем начинать создание нового «с нуля». Реорганизация уж точно потребует и меньше времени, и меньше денег. Кроме того, ее можно будет провести в несколько этапов, что позволит избежать больших одновременных вложений. И помните, что готовый бизнес, особенно франчайзинг, уже имеет свое имя и репутацию, а в новом деле вам предстоит еще многое преодолеть, чтобы заработать нужный авторитет.