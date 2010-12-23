Исследование мирового рынка онлайн гемблинга 2010

В азартные игры на деньги люди играли на протяжении многих лет, современные же азартные игроки предпочитают совершать крупные ставки в популярных онлайн казино.

Рынок виртуального гемблинга является одним из самых динамичных и высокодоходных сегментов игорного бизнеса. Многие операторы, IT-компании, медиа, инвесторы и операторы платежных систем с интересом наблюдают за развитием этой индустрии.

Аналитическое агентство «H2 Gambling Capital» спрогнозировало рост доходов полученных в 2010 году операторами индустрии виртуальных развлечений, которые равняются 22 миллиардам долларов. По прогнозам аналитиков через два года данная индустрия будет приносить операторам интернет казино и покер румов около 30 миллиардов долларов.

Некоторые эксперты считают, что данные цифры достаточно скромные, потому как, на самых больших площадках, таких, как: Китай, Южная Корея и США – приняты законы, которые полностью либо частично запрещают азартные игры в сети Интернет.

Сейчас сложно сказать, какие изменения в законах произойдут в той или иной стане мира, но многие аналитики считают, что в скором будущем в ряде стран Европы, Азии и Востока будут приняты поправки в законах и онлайн гемблинг станет легален. Оснований для легализации гемблинга множество, но основная – это экономический спад в ряде государств, а легализация азартных онлайн игр на деньги – это прекрасный шанс залатать дыры в бюджете.

На рост индустрии азартных онлайн игр в будущем также повлияют такие факторы, как:

1. Популярные социальные сети. Сейчас азартные игры уже вышли за пределы виртуальных казино и всё больше новых пользователей начинают открывать для себя игры в социальных сетях.

2. Появление на рынке известных операторов реальных игорных домов, таких как: «Harrah's».

3. Консолидирование рынка. В 2010 году возросло количество слияний и сделок между крупными операторами виртуального гемблинга.

Индустрия онлайн гемблинга развивается быстрыми темпами благодаря огромному количеству увлекательных азартных развлечений, которые привлекают пользователей Интернета. На сегодняшний день к сегменту глобального онлайн гемблинга можно отнести: онлайн лотереи, спортивный тотализатор, интернет казино и покер румы. Наиболее устойчивые доходы получают операторы известных покер румов, так как они взимают фиксированные проценты со всех депозитов игроков в онлайн покер.

В 2011 году развитие индустрии виртуальных развлечений только усилиться, предположительно, что в ближайшие годы только возрастет консолидация в сфере слияний и поглощений операторов интернет гемблинга. В будущем крупные бренды будут захватывать мелкие рыночные ниши, которые пока пустуют.