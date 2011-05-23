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Как ораторские курсы могут помочь в продвижении карьеры?
Умение правильно и точно доносить свои мысли, идеи, планы до собеседника от природы дано не всем людям. Но этому можно научиться в процессе постоянной практики публичного выступления. Преодоление внутренней скованности - процесс сложный, и поэтому людям, часто выступающим перед партнерами с докладами, перед клиентами компаний с отчетами, рекомендуется посетить ораторские курсы, чтобы ускорить этот процесс. В ходе занятий, которые проводятся по специальным методикам, обучавшиеся ораторскому искусству, учатся быстро активизировать свое мышление, работать над образами, сопоставлениями, ассоциациями.
Выступление перед публикой будет в том случае успешным, если даже в сухом изложении фактов оратор сможет найти что-то, что сможет привлечь внимание слушателя. Важно, чтобы аудитория была настроена на восприятие излагаемой информации или материла, а для этого нужно использовать некоторые профессиональные приемы. Дело в том, что со слушателями делиться нужно не только информацией, но и настроением, чувствами, эмоциями, подтверждая некоторые изречения простыми и общедоступными примерами. Только в этом случае аудитория будет слушать докладчика внимательно, боясь проронить лишний звук.
Студентам знакомы преподаватели, которые излагают материал, практически не опираясь на конспект. Слушать таких людей приятно, а вся информация воспринимается ровно и доходчиво. К тому же она еще и запоминается на продолжительное время. Потому что лектор, в совершенстве владея ораторскими приемами, подкрепил её примерами, стойкими ассоциациями. Вот так и в жизни: тот, кто научится вызывать доверие у партнера, сможет доходчиво объяснять даже сложные проекты, поэтому и получит подарок в виде стремительного восхождения по карьерной лестнице.
Чем еще интересно и полезно ораторское искусство, которое славится импровизацией и непредсказуемостью? Кроме того, что оратору необходимо постоянно учиться, практиковать, ему необходимо пополнять активный словарь. Человек, который проводит частые публичные выступления, должен шлифовать свою речь, жесты, мимику.
Умение поддержать любую тему разговора, ответить на самый сложный вопрос не запинаясь, но в меру своей компетенции – такие качества присущи многим телевизионным ведущим передач. Общаясь с разными людьми, ведущему необходимо шутить, спрашивать о чем-то собеседника и резюмировать все сказанное, а для этого скорость мыслительных операций должна быть очень высока. Узнать методику развития таких умений всегда можно, обратившись к профессионалам.
Что важно уметь начинающему специалисту? Получив определенный багаж знаний и образование, он приходит в новый коллектив, который к нему пока настроен настороженно. Все предложения, идеи будут восприниматься не так охотно, как хотелось бы. Именно от умения общаться, от способности грамотно отстаивать свои позиции, эффективно убеждать в своей правоте, зависит и продвижение карьеры и слаженная работа с коллективом.
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