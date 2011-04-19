Кухня для вас и вашей семьи

При оформлении кухни у себя дома, человек задумывается над многими вещами, например как покупка хорошего кухонного стола или удобных ящиков для продуктов и посуды. Перед ним 2 выбора – купить кухню, полностью выполненную в одном стиле и одного качества, либо приобретать мебель для кухни отдельно.

Естественно, открывая интернет, человек находит тысячи ссылок типа «мебель для кухонь супер качество» или «кухни, ванны, туалеты» и просто теряется в огромном выборе товаров. Порой не подумав, человек покупает дорогую и некачественную мебель, хотя в каталоге было написано, что такой-то стол сделан из красного дерева высшей пробы (а на самом деле из перекрашенных опилок).

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Статья написана по материалам сайта dobrobyt.ru