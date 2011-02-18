www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Публикации
Распечатать

В успешном бизнесе нет места ошибкам

18 Февраля 2011, 11:00 | Дальний Восток

Ошибки бывают разные и приводят к разным последствиям. Практически всю жизнь человек старается не допускать ошибок и исправляет допущенные. К сожалению, не все можно исправить, а время назад не вернешь. Как говорится: «Знал бы, где упаду, солому бы подстелил».

Знать заранее, где и когда произойдет ошибка, невозможно. Но можно проводить профилактические меры, чтобы ее не допустить. Особенно это важно в бизнесе, ведь предпринимательство и в законе определяется как деятельность, осуществляемая самостоятельная на свой риск. Предприниматель, таким образом, по определению человек рисковый, однако, это не значит, что непредусмотрительный.

Самые сложные и главные сферы в предпринимательской деятельности, где ошибки особенно дорого стоят, это бухгалтерская и правовая. Юридическое обслуживание компаний или индивидуального предпринимателя может быть разного уровня. Главным образом это зависит от деятельности самой фирмы или ИП. Обычно ИП достаточно составления грамотных договоров, по которым можно выиграть спор в суде. В случае с фирмами, занимающимися широким спектром деятельности, может потребоваться целый юридический отдел, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности. Бухгалтерские услуги, которые требуются субъекту предпринимательства, также зависят от его деятельности и от налогового режима.

Почему эти две сферы являются главными? Потому что они являются главными для всех. В случае нарушений предпринимателям грозят большие административные штрафы, а в случае нарушений, которые принесли значительный ущерб, вообще уголовное наказание. Можно назвать еще одно важное направление, где ни в коем случае нельзя допускать ошибок. Это безопасность, в том числе пожарная, производственная, на объектах повышенной опасности и др. Но здесь для каждой сферы деятельности предусмотрены свои технические правила и регламенты, тогда как законы и бухучет для всех едины.

Автор:
Теги:



Новости тематики









Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru