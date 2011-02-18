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В успешном бизнесе нет места ошибкам
Ошибки бывают разные и приводят к разным последствиям. Практически всю жизнь человек старается не допускать ошибок и исправляет допущенные. К сожалению, не все можно исправить, а время назад не вернешь. Как говорится: «Знал бы, где упаду, солому бы подстелил».
Знать заранее, где и когда произойдет ошибка, невозможно. Но можно проводить профилактические меры, чтобы ее не допустить. Особенно это важно в бизнесе, ведь предпринимательство и в законе определяется как деятельность, осуществляемая самостоятельная на свой риск. Предприниматель, таким образом, по определению человек рисковый, однако, это не значит, что непредусмотрительный.
Самые сложные и главные сферы в предпринимательской деятельности, где ошибки особенно дорого стоят, это бухгалтерская и правовая. Юридическое обслуживание компаний или индивидуального предпринимателя может быть разного уровня. Главным образом это зависит от деятельности самой фирмы или ИП. Обычно ИП достаточно составления грамотных договоров, по которым можно выиграть спор в суде. В случае с фирмами, занимающимися широким спектром деятельности, может потребоваться целый юридический отдел, особенно если речь идет о внешнеэкономической деятельности. Бухгалтерские услуги, которые требуются субъекту предпринимательства, также зависят от его деятельности и от налогового режима.
Почему эти две сферы являются главными? Потому что они являются главными для всех. В случае нарушений предпринимателям грозят большие административные штрафы, а в случае нарушений, которые принесли значительный ущерб, вообще уголовное наказание. Можно назвать еще одно важное направление, где ни в коем случае нельзя допускать ошибок. Это безопасность, в том числе пожарная, производственная, на объектах повышенной опасности и др. Но здесь для каждой сферы деятельности предусмотрены свои технические правила и регламенты, тогда как законы и бухучет для всех едины.
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