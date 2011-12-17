Что лучше дизельная или газовая тепловая пушка?

Тепловые пушки представляют собой передвижные воздухонагреватели, которые обогревают разные площади помещения. Данное тепловое оборудование осуществляет свою работу по следующему принципу: тепло передается воздуху от нагревательного элемента, где этот воздух мощной струей выбрасывается благодаря встроенному вентилятору.

Тепловые пушки можно разделить на дизельные, тепловые пушки газовые, электрические, а также тепловые пушки на отработке и горячей воде. В тепловых обогревателях на газу применяют баллонный сниженный газ либо магистральный (природный) газ. В основном данная пушка применяется при обогревании объектов большой площади, а также полуоткрытых площадок. Газовые пушки бывают как прямого, так и не прямого нагревания. Прямой нагрев дает возможность практически мгновенно нагреть помещение, а газовой пушкой не прямого нагрева возможно нагреть помещение в здании горячим воздухом. Дизельная тепловая пушка обогревает, как и газовая, промышленные объекты. Электрические пушки более востребованы в офисах, жилых помещениях, а сами генераторы на воде (горячей) используются там, где есть водопроводные инженерные коммуникации.

При сравнении газовых пушек с дизельными, теплогенераторы, как на сниженном, так и на природной газе, тоже существуют прямого и не прямого нагрева. Газовые пушки прямого нагрева имеют неизолированную горелку, эта горелка одновременно с горячим воздухом пропускает продукты сгорания в обогреваемое помещение. Однако такой способ нагрева заметно удешевляет тепловой обогреватель, тем более что воздух намного быстрее прогревается. Замкнутая система самого отвода (продуктов сгорания) дает возможность без проблем обогреть помещение даже при постоянно нахождении в нем людей.

Тепловыми газовыми пушками очень удобно и рационально пользоваться в зданиях, где нет подключения электрических сетей или в нем отопление осуществляется пропанбутаном. Автономные тепловые пушки на газу иногда применяют в обогреве нескольких помещений одновременно, так как их очень легко перемещать, а баллон с газом решает проблему постоянной дозаправки, в которой нет необходимости.

При покупке газовой пушки рекомендуем обратить внимание на пушки Master, Sial, Kroll. В Master имеется широкий модельный рад, Kroll достаточно мобилен, а Sial обладает высокой производительностью, но их объединяет существование дополнительных опций, связанных с защитой автоматики, а также вмонтированный термостат.