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Пожарная лицензия МЧС может быть предоставлена каждому
Предоставление услуг в области обеспечения пожарной безопасности всегда было прибыльным делом. Вряд ли когда-либо уменьшиться спрос на такие услуги. На предоставления права на выполнение данных услуг может претендовать практически любое лицо, оформившее пожарную лицензию МЧС. Главными правилами и условиями оформления лицензии МЧС здесь являются:
- Наличие в организации определенного числа сотрудников с опытом работы в данной сфере. При этом сотрудники организации должны иметь профильное образование;
- Наличие требуемого пакета документов, на основании которых будет предоставлено это разрешение;
- Наличие у организации всей техники, которая эксплуатируется в ходе предоставления таких услуг.
В случае невыполнения одного из условий получения такой лицензии лицензирующий орган вправе не предоставить такой документ его соискателю. Потому как пожарная лицензия МЧС - это тот вид разрешения, который позволяет спасать жизни и здоровье граждан, а также охранять природу от возникновения ЧС и ликвидировать их последствия. Посему работа на основании лицензии МЧС доверяется исключительно тем организациям, которые соответствуют каждому требованию лицензирующего органа. В данном случае – это Министерство МЧС России.
А сейчас последние новости службы МЧС.
МЧС России 15 ноября определилось со своим выбором. В самом скором будущем спасателями МЧС станут эксплуатироваться российско-украинские самолеты. В начале ноября текущего года было подписано соглашение на поставку МЧС России двух новых самолетов Ан-148-100. Эта марка самолетов в настоящий момент считается одной из самых удачных, которая когда-либо была разработана в АНТК им. О.К. Антонова. Серия машин этой модели сегодня предназначена для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок. Однако для МЧС эти машины будут разработаны такой конфигурации, чтобы самолет в любой момент можно было переделать из пассажирского в медицинский и спасательный вариант.
Эта марка самолета была разработана украинскими конструкторами, но это не помешает российским конструкторам выпускать эти самолеты в нашей стране. В 2009 году на авиазаводе в городе Воронеже уже была поставлена на серию модификация самолета Ан-148-100. Эта марка машины была сертифицирована с соблюдением авиационных правил АП-25 гармонизированных при учете европейских норм CS-25. Этот самолет соответствует нормам приложения 16 тома 2 по эмиссии авиационных двигателей и главы 4 приложение 16 ICAO по шуму на местности.
В соответствии с предварительными подсчетами, в 2012 и 2013 гг. будет осуществляться поставка данных воздушных машин заказчику. А до этого момента должно будет быть проделана огромная работа по разработке самого технического облика самолета. Поскольку надо продумать все мелочи, чтобы спасатели МЧС смогли пользоваться самолетами, которые смогут трансформироваться из одного типа в другой.
Источник: prc.su
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