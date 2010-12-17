СРО в строительстве, или как жить и работать с новым механизмом регулирования

Внедрение СРО в строительство - важный шаг, который в прошлом году совершило наше правительство. Начиная с 2009 года, в соответствии с законодательством РФ, лицензирование деятельности строителей приостанавливается, и вместо лицензий появляются допуски СРО. Строительные лицензии уступили свое место допускам. В этом 2010 году только механизм саморегулирования имеет право осуществлять контролирующую и надзорную деятельность над всеми компаниями, которые вступили в СРО. В свою очередь над СРО осуществляет контроль Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вступить в СРО сегодня означает получить от СРО правовую, комплексную и информационную поддержку. Кроме этого, СРО организовывает для своих участников повышение квалификации и таким образом содействует их профессиональному росту. Все компании, вступившие в СРО в строительстве, получили финансовые гарантии в страховых компаниях, защиту и представительство своих социально-экономических и профессиональных интересов исполнительными и законодательными органами власти. Кроме всего прочего, в саморегулируемых организациях для их участников предоставляются и такие услуги, как оказание разносторонней помощи. Чего не было при существовании лицензий.

Лицензирование деятельности проектных изыскателей и строителей прекращено с приходом 2010 года. А вступить в СРО строительные компании получили возможность еще в 2009 году. Но не все они к началу текущего года сумели подготовиться и заменить свои лицензии допусками СРО. Хотя сегодня это не проблема. Ведь в любой момент строительная компания имеет возможность подать заявление в выбранную СРО с просьбой принять ее в свои участники. Но при этом руководители строительных компаний должны знать о том, что как только обрел юридическую силу закон о саморегулировании, они должны более ответственно относиться к своей работе. И надо заметить, что строители так и стали поступать. Уже сегодня это можно заметить почти что в каждом городе, где ведутся строительные работы.

Сейчас строители не то что не нарушают сроки сдачи объектов, они еще стали выполнять свои работы с более высоким качеством. Ранее строители, взяв в заказ строительный объект, могли в любой момент его бросить недостроенным, когда на горизонте появлялся более выгодный контракт. А сегодня при действии механизма саморегулирования такого уже не встретишь. Ведь строитель сам своими средствами должен будет выплатить неустойку, или же это сделает саморегулируемая организация. И при повторении таких ситуаций строительная компания исключается из членов СРО. А в последующем у нее уже не будет возможности закончить чей-то объект или взять в работу новый. Поскольку сведения обо всех компаниях вносятся в НОСТРОЙ. Так, компанию с испорченной репутацией вряд ли захочет принять в свои ряды другая СРО.

Источник: protos.su