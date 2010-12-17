В наши дни достаточно сложно приобрести или взять в лизинг стройтехнику и в частности автокраны. Ведь стройтехника никогда не стоила дешево. А вот ее аренда доступна всем и каждому. Многие строители уже сегодня поняли, что аренда крана здесь – это оптимальное условие решения вопроса получения крана в нужное время и на требуемый срок. Ко всему прочему наше государство похоже на одну огромную строительную площадку. И самым красивым пейзажем здесь является, как раз автокран. Ведь автокраны - это мощнейшая и красивая в своем роде техника. И как часто эта стройтехника бывает необходимой. И очень удобно, что такая техника в настоящее время может быть доступна всем, при условии ее аренды. Единожды воспользовавшись услугой аренда крана или аренда автокрана, вы больше не будете беспокоиться о том, как краны ремонтировать, где их хранить во времена простое и когда следует проходить технических осмотр.

Сегодня каждый регион нашей страны, может похвастать тем, что в нем есть такая услуга, как аренда всех видов строительной техники. И стоимость данной услуги придется по душе всем - и строителям, и частным лицам, которым иногда тоже бывает нужна помощь автокрана или иных видов техники. Аренда автокрана Москва и аренда иных видов техники больше стала актуальной с начала 2010 года. Потому как все строители в 2010 году обязаны работать по новым условиям, которые продиктованы новым механизмом управления строительной сферой услуг – механизмом самоуправления.

Данные условия обязывают каждую компанию, которая планирует стать членом саморегулируемой организации, предоставить в наличии стройтехнику, которой строители будут пользоваться в ходе предоставления их услуг. Именно по этой причине аренда строительной техники, сегодня придет на выручки многим строительным организациям. Ведь не каждый предприниматель может себе позволить основать свою строительную организацию и тут же приобрести весь требуемый парк стройтехники. Здесь, прежде всего, нужно оплатить членские и вступительные взносы, которые необходимы для вступления в СРО. После чего, вернуть потраченные на вступление в саморегулируемые организации средства, выполнив при этом несколько заказов на строительство. А выполнение таких заказов сложно себе представить без эксплуатации различной стройтехники. И только после этого стоит задумываться о приобретении необходимых видов техники.

Но, при этом можно и не задумываться об ее покупке. Поскольку не каждый день появляется потребность в использовании автокрана с грузоподъемностью в 50 тонн. Также не ежедневно строителям необходимо помощь эскалатора. Так часто бывает, что даже один строительный объект, ежедневно может потребовать использование новых видов стройтехники. А все стразу купить не получается. А, что касается аренды стройтехники, то она предусматривает аренду и на 1 час, и настолько дней, сколько того требует ситуация.

Источник: www.stroytechnika.ru