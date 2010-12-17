Луч света в темном царстве или форум по СРО

Множество вопросов возникло в связи с внедрением механизма саморегулирования в строительную сферу деятельности. Ответы на эти вопросы требуют получить все без исключения участники строительной сферы услуг. Строителей интересует, на каких условиях сегодня можно получить допуск СРО? Как СРО нужно работать, чтобы Ростехнадзор не исключил ее из госреестра СРО? Почему Ростехнадзор стал контролирующим органом и главенствует над всеми саморегулируемыми организациями? А также строителей интересует еще ряд вопросов, в которых мы и постараемся сейчас разобраться.

Ответы на вышеперечисленные вопросы и многие другие мы нашли на СРО форум. Данный информационный портал нам понравился тем, что здесь воедино собрана почти что вся информация, которая сегодня волнует строителей. Форум по СРО дал нам ответы на те вопросы, которые здесь уже были озвучены, а также пролил свет на ряд других вопросов. Например, на такие как: может ли одно юридическое лицо одновременно состоять в нескольких СРО; в чем главные цели и содержания деятельности саморегулируемых организаций и т. д.

Начнем по порядку. Юридическое лицо имеет все основания одновременно быть членом нескольких СРО?

Да, имеет. И юр лица, и ИП в одно время могут стать участниками одновременно нескольких саморегулируемых организаций однако при соблюдении условия, что такие юр лица и ИП получат в каждой организации по одному допуску СРО, который позволит выполнять только один вид работ (допуск на строительство, инженерные изыскания или проектирование).

Перейдем к следующему вопросу. Главными целями и содержаниями деятельности саморегулируемых организаций согласно ст. 55.1 ГК РФ являются:

1) предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физ. лиц, имуществу физ. и/или юридических лиц, гос. или муниципальному имуществу. А, кроме того, окружающей среде, здоровью и жизни животных и растений, объектам культурного наследия народов России вследствие недостатков работ, которые могут оказывать влияние на безопасность объектов капстроительства, которые выполняются членами СРО;

2) повышение качества осуществления строительства, выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, капитального ремонта объектов капстроительства, реконструкции.

Рассмотрим и такой вопрос: на какой период времени саморегулируемая организация предоставляет допуск? И какие территориальные ограничения могут быть у таких допусков?

Все СРО обязаны выдавать допуски на выполнение работ, оказывающих негативное влияние на объекты капстроительства, без ограничения их сроков действия и без каких-либо территориальных ограничений.

Также строители интересуются: какие виды строительных услуг (работ) в этом году требуют получения допуска от СРО?

Допуск от СРО необходимо получать на все виды работ, которые могут оказывать негативное влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Источник: www.nadzor-info.ru