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Лицензия ФСБ: условия получения
Каждый будущий предприниматель, прежде чем заниматься одним или несколькими видами предпринимательской деятельности, задается такими вопросами: «какая для этого требуется документация?», «куда идти?», «с чего начать?», «где следует осуществлять регистрацию?», «что такое лицензии, и где, и кем они выдаются?». У одних предпринимателей подобные вопросы появляются после того, как они уже решили для себя, что будут заниматься, например, работой с гостайнами, защитой гостайн, либо работать с ядерными материалами. Это делается после того как они уже составили бизнес-план и разработали стратегию своих действий. Другие задаются подобными вопросами уже после того как узнали наименование организаций или министерств, в которых им предстоит получить те или иные виды разрешительных документов. К примеру, работать с ядерными материалами можно только при наличии разрешения от атомного надзора, а защита гостайны возможна при наличии лицензии ФСБ. Также и гостайна может сохраняться организацией только при том условии, что эта организация оформила в Министерстве ФСБ лицензию ФСБ.
Чтобы понять лучше, что такое лицензии, и какие в нашей стране лицензирующие организации занимаются оформлением лицензий, внесем некоторую ясность.
Лицензия – это разрешение, которое дает право осуществлять определенный вид деятельности, подлежащий обязательному лицензированию. На основании лицензии можно осуществлять свою деятельность только при обязательном соблюдении правил, указанных в лицензионном соглашении. Причем за соблюдением этих правил будет следить орган, который предоставил лицензию. Лицензии предоставляются и юр лицам, и ИП.
Так, лицензия ФСБ здесь дает право работать с гостайнами и осуществлять их защиту. А разрешения, которые предоставляет атомный надзор, дают право организации работать с радиоактивными веществами и ядреными материалами, а также эксплуатировать атомные электростанции.
Лицензирование – это особый комплекс ряда мероприятий, который относится к выдаче разрешительных документов, подтверждающих наличие лицензии, ее аннулирование или приостановление срока ее действия. Также в этот комплекс мероприятий входит надзор, осуществляемый лицензирующим органом, за соблюдением требований и условий, прописанных в лицензионном соглашении.
В соответствии со второй статьей ФЗ «О лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности», лицензирующими органами в нашей стране считаются органы исполнительной власти.
Обязательному лицензированию в нашей стране подлежат виды деятельности, осуществление которых может причинить ущерб обороне и безопасности государству, законным интересам и правам граждан страны, а также здоровью и жизням людей. Из-за чего защита гостайны и гостайна, работа с радиоактивными веществами и ядерными материалами подлежат лицензированию.
Источник: www.atomexpert24.ru
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