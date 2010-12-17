Категории лицензий Ростехнадзора

Достаточно сложно начинающему предпринимателю или только что образованному юридическому лицу знать все о лицензиях, тем более тех лицензиях, которые выдаются для работы опасных производственных объектов. Лицензии таким предприятиям предоставляет Ростехнадзор. При этом данный федеральный орган предоставляет ни один вид лицензий, а несколько видов, предназначенных для каждого отдельного производства.

Каждый вид лицензии Ростехнадзора здесь имеет свой индекс. Рассмотрим, с каким индексом, на какие работы предоставляется лицензия. Лицензия с индексом С – может потребоваться организациям газораспределения и газопотребления. Лицензия с индексом Д – необходима организациям, эксплуатирующим нефтегазодобычу и магистральный трубопровод. Лицензия, выданная Ростехнадзором с индексом К, необходима тем организациям, на производстве которых эксплуатируется оборудование, работающее под давлением, а кроме этого имеются тепловые установки и сети. Лицензии Ростехнадзора с индексом Х необходимы для работы организации, которая эксплуатирует взрывопожароопасные, химически опасные объекты и объекты спецхимии. Лицензия с индексом П требуется для эксплуатации подъемных сооружений. Индекс М присутствует на лицензиях, которые были выданы организациям, опасное производство которых связано с коксохимическими и металлургическими объектами. Лицензия Ростехнадзора с индексом Н выдается для законной работы объектам нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Вот все виды лицензий, предоставляемых Ростехнадзором. Чтобы во всем этом разобраться, нужно затратить определенное количество времени. Но не все так сложно, как может показаться на первый взгляд, поскольку в лицензирующем органе, в который обращается соискатель лицензии, опытные консультанты подберут именно для вашего производства нужный вид или виды лицензий. Практически каждому опасному производству недостаточно иметь только один вид лицензий для своей законной работы, а нужно оформлять одновременно несколько лицензий, и, естественно, это лучше делать именно одновременно, потому как это потребует меньшей затраты времени.

После того, как выбор лицензии завершился, следующее, что надо сделать – получить разрешение на применение здесь. То есть разрешение Ростехнадзора на применение технических устройств, которые задействованы при работе опасного производственного объекта. Разрешение на применение необходимо получать на каждый отдельный вид оборудования или технических устройств. Поскольку разрешение Ростехнадзора – это официальный документ, который разрешает эксплуатировать только определенный вид оборудования. Работа опасного объекта без соответствующих разрешений считается невозможной и противозаконной.

После получения всех требуемых разрешений и лицензий, не стоит забывать и о том, что необходимо четко соблюдать все лицензионные требования и своевременно заниматься продлением выданных разрешительных документов.

Источник: www.atomexpert24.ru