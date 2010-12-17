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Аттестация специалистов сотрудников мини-НПЗ
Ростехнадзор является той организацией, которая работает без каникул и отпусков. Служащие данного органа, которые работают в каждом городе нашей страны, почти что ежедневно проводят проверки опасных производственных предприятий и объектов. Данные объекты в течение всего времени эксплуатации переживают множественные проверки, осуществляемыми инспекторами Ростехнадзора. Также другие службы следят за безопасной работой таких предприятий и объектов. Здесь промышленная безопасность является главным пунктом, подвергаемым постоянным проверкам на всех опасных объектах. Кроме того, немалое внимание уделяется аттестации специалистов, т. е., аттестации сотрудников тех организаций, эксплуатирующих опасное производство, которые занимают должностные посты.
Также Ростехнадзор осуществляет другие мероприятия, которые позволяют выявить уровень пром безопасности при эксплуатации опасных объектов. Инспекторы Ростехнадзора при проведении документальных проверок изучают предоставленную организацией документацию. В этой документации просматриваются даты проведения аттестации специалистов. Аттестация специалистов должна проходить на опасных производственных объектах не реже одного раза в четыре года. Кроме этого проверяющие смотрят на дату выдачи разрешений на применение оборудования и лицензии. Данные документы требуется переоформлять не реже одного раза в пять лет. Отдельно нужно отметить то, что переоформление такой разрешительной документации предусматривает проведение такого мероприятия, как экспертиза промышленной безопасности.
Сегодня сотрудники Ростехнадзора закончили 1-й этап проверок мини-НПЗ, эксплуатирующихся на территории России. Данные проверки осуществляются по приказу действующего президента с начала текущего года. В России к настоящему моменту, эксплуатируется порядка 230 подобных предприятий. Большая часть из них работает с существенными нарушениями закона промышленной безопасности. Служащие данного органа к началу осени проверили 110 предприятий, которые расположены в 26 региональных субъектах страны. На территории Уральского федерального округа будут проверены следующие такие же заводы.
Казна России, благодаря проверенным мини-НПЗ, была пополнены двумя миллионами рублей. Ростехнадзор выписал штрафы именно на такую сумму. Штрафы получили все предприятия, которые производят топливо несоответствующего качества.
5322 нарушений требований природоохранного законодательства и пром безопасности было выявлено в результате проверок. По состоянию на начало осени суды вынесли решение оштрафовать 28 предприятий на сумму 1 миллион 58 тысяч рублей. А также 63 таких завода получили административное наказание, в котором говорится о том, что деятельность таких объектов должна быть приостановлена на срок от 5-ти до 90-то суток.
Источник: www.fsetan.ru
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