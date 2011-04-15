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Современные грузоперевозки: какие факторы могут повысить стоимость?
Люди, пользующиеся услугами грузоперевозок, отмечают стабильность, своевременность и достаточно высокую надёжность обслуживания. Однако в большей мере такие качества присутствуют только у крупных известных транспортных компаний, имеющих организованную структуру с продуманными маршрутами и отработанными процедурами обслуживания (неплохо, если у компании есть сертификат качества ИСО и все эти процедуры прописаны как бизнес-процессы).
В такой компании вам подробно расскажут, что и с какой целью делается, для чего необходимы те или иные документы, в каких случаях желательно застраховать груз или заказать спецсопровождение. Заметим, что постоянным клиентам обычно делают скидку, так что выгоднее постоянно пользоваться услугами одной компании.
Кстати, стоимость транспортировки груза может быть снижена при низком тоннаже (маленький вес при большом объёме), а также при постоянных заказах конкретного объёма перевозок. Таким образом, если Вы будете постоянно заказывать, например, грузоперевозки в Тюмень, то расходы агентства на логистику будут сокращены, соответственно, могут сделать скидку.
Однако те, кто столкнулся с необходимостью грузоперевозки впервые, должны учитывать, что окончательная стоимость может оказаться выше заявленной. Рассмотрим некоторые факторы, которые могут повысить обозначенную в прайсе ТК цену.
Во-первых, это несколько мест, где требуется загрузка или выгрузка. Допустим, вам необходимо забрать из нескольких точек груз или же, наоборот, развести по разным объектам. Обычно приходится доплачивать за каждое место, поскольку на работу тратится определённое время, кроме того, имеет значение и удалённость объекта (чем дальше, например, при перевозке в Тюмень, тем, скорее всего, придётся больше заплатить).
В случаях, когда процедуры погрузки-выгрузки не осуществлены по запланированному времени, то есть при простое, компания вправе взять дополнительную плату за каждый час простоя под загрузкой или выгрузкой по вине Заказчика. Обычно стандартный машино-день для 20-тонного грузовика составляет 8 часов, по 4 на загрузку и выгрузку.
Разумеется, постоянные клиенты имеют определённые преимущества – например, увеличение лимита времени либо более низкая стоимость при превышении оговорённого лимита времени. Конечно, нюансов и тонкостей грузоперевозок существует много, более подробно о них можно узнать непосредственно от представителей ТК.
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