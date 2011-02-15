Что нужно для офиса, чтобы он был современным?

Выбравшись из тесных зданий, временно арендованных на период стабилизации и развития, многие компании решаются арендовать огромные помещения в современных бизнес-центрах. Часто такие помещения арендатор предлагает уже полностью готовым, даже с установленной офисной мебелью. Но все же начинать свою деятельность на новом месте, лучше с создания своего собственного стиля.

Для этого необходимо продумать общий стиль офиса, который в зависимости от рода деятельности компании будет индивидуальным и отражающим суть занятий. Современные офисы не должны использовать устаревшее оборудование и мебель, которую собирали многие годы.

Успешность предприятия и доверие клиентов зависит и от визуального восприятия места, где собираются заказывать услуги. К тому же забота о персонале – это не последняя часть демократических программ новых предприятий.

Если служащие офиса будут находиться в условиях, которые отвечают всем требованиям и законам, это только положительно скажется как на имидже компании, так и на её прогрессивной деятельности. Что же сейчас принято требовать от современного офиса солидной компании:

- четко структурированное пространство; разделение на функциональные зоны

- новая эргономичная мебель для персонала

- общее единство стиля в оформлении кабинетов персонала и руководителей

- аскетичность оформления

- эффективная работа с пространством; функциональное использование каждого метра площади

Часто при оформлении используют отделку достаточно дорогую, которая в сочетании с функциональной мебелью создает готовый образ современного офиса серьёзной и стабильной компании. Высококачественная техника и стильные декоративные аксессуары «хай-тек» способны подчеркивать ультрасовременность и представительность.

Изготовление мебели для всех отделов.

Для того чтобы офисная мебель не выбивалась из общего ансамбля офисного помещения, необходимо приобретать её комплектами. Заранее, посещается сайт фирмы, производящей такие изделия, и из предложенного каталогом, выбирается оптимальная по размерам, цене и качеству мебель. Всегда есть возможность заказать изготовление мебели по индивидуальным эскизам, если ничего не устроило при просмотре каталога, или если помещение офиса, требует других конструкций.

Офисные стулья, кресла, стойки ресепшн для секретарей, эргономичные рабочие столы для персонала – все это сейчас представлено в хорошем ассортименте, поэтому каждый офис легко найдет подходящую под свой стиль мебель. Для полной комплектации офисной мебелью потребуются стулья для посетителей, рабочие кресла для персонала и кресла для руководителей. В свою очередь каждый вид кресел делится на некоторые подвиды. Это могут быть кресла с высокой и низкой спинкой, стационарные на колесиках, с подлокотниками разной модификации и разнообразным обивочным материалом.

Колоритное наполнение офисов.

Цветовая гамма, выбранная дизайнером проекта, при оформлении нового офиса, может прозвучать дополнительно, при наполнении офиса аксессуарами. Так как современные офисы, на западный манер, отличаются некоторым аскетизмом, то большого обилия декоративных изделий не предусматривается. Но некоторые, очень удачные и привлекательные материалы, вполне могут стать стильным украшением, которое сделает обстановку более мягче, уютней. Что же можно использовать для колоритного наполнения офиса:

оригинальные растения керамические тарелки, аккуратные вазы настенные часы, подходящие под общий стиль офиса оригинальные светильники – источники дополнительного освещения

Дополнить колорит своего помещения, можно также разнообразными декоративными украшениями, но только если они не будут мешать визуальному восприятию целостной картины.