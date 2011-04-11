Что сегодня читают в России?

Вопрос "что сейчас читают" может быть интересен не только социологам и книготорговцам, но и рядовому читателю. Ведь магазины ориентируются на интерес покупателей, и, зная предпочтения последних, можно примерно представлять, какие книги найти легко, а какие - не очень.

Источником самой достоверной информации является либо статистика, публикуемая в интернете и периодически обновляемая посредством исследований и опросов (их проводит, в частности, ВЦИОМ), либо рейтинги продаж крупных магазинов, обычных или онлайновых. Заметим, что торговля через интернет имеет свою специфику: здесь хитами являются элитные книги, деловая и прикладная литература, редкие и подарочные издания - в общем, достаточно серьёзные вещи.

На прилавках же, как правило, лидируют художественные произведения. Поэтому если вас интересует оффлайновый рынок, то смотрите данные именно по нему.

Итак, что же говорят цифры? Прежде всего, хочется отметить медленное, но верное "возвращение" классики, российской и зарубежной. Это заметно не только по сухим статистическим сводкам, но и визуально: на магазинных полках всё больше места занимают толстые тома в твёрдых переплётах с именами Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, Бернарда Шоу, Чарльза Диккенса. Чаще стали попадаться на глаза поэтические сборники современных авторов; статистика тоже подтверждает рост доли поэзии в общем спросе. Тенденция не может не радовать.

Приятно и сокращение бесчисленных прежде орд боевиков, криминальных и милицейских историй. Подобного добра хватает на ТВ, оно крутится там уже много лет по нескольку раз в день, и, видимо, "голубой экран" одерживает победу над печатным словом. Народу достаточно просмотра всех этих баек о настоящих мужиках, чтобы ещё и читать их.

Падает популярность ужастиков, зарубежных детективов и любовных романов, переведённых на русский язык. Последние сдают позиции, вероятно, под напором женских журналов, а главное, блогосферы и онлайн-дневников, где с лёгкостью можно отыскать реальные истории куда интереснее и драматичнее любых придуманных.

Освободившуюся нишу заполняют историко-приключенческие романы и детективы в духе Бориса Акунина (число их поклонников выросло с 2002 по 2009 гг почти в полтора раза), другие произведения, посвящённые дореволюционной России, и переиздания отечественной исторической литературы советского периода. Весьма популярен, например, Валентин Пикуль - его романы не просто выпускаются всё новыми тиражами, но нередко оформляются как роскошные подарочные книги в красивой упаковке.

Не становится меньше аудитория женского детектива - по-прежнему на слуху имена Дарьи Донцовой, Александры Марининой, Татьяны Устиновой и других, не менее известных. Популярность этого жанра объясняется не только многочисленностью женщин-читательниц, которым импонируют истории о славных делах и победах слабого пола, но и вообще нестандартностью, привкусом чувственности и загадки, свойственным всему женскому творчеству. Женские детективы с удовольствием читает множество мужчин.

Примечательно, что все вышеописанные сдвиги внутри книжного мира происходят на фоне уменьшения читающего процента россиян. За 13 лет, с 1996 по 2009 годы, он упал с 80 до 65 (данные ВЦИОМ). 35% граждан России вообще не берут в руки книг или желают это очень редко.

В заключение отметим ещё одну тенденцию: последние годы стремительно растёт количество наименований книг при сокращении тиражей каждой из них. Так что если вам нужно какое-то конкретное издание, не затягивайте с покупкой, оно может быстро разойтись.