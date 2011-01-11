Как правильно подобрать автокран для работы на площадке

Содержание тяжелой спецтехники небольшим строительным фирмам невыгодно, поэтому многие из них оптимизировали работу предприятия и пользуются арендуемой техникой. Вот только профессиональный опыт при выборе правильного оборудования для проводимых работ, есть не у всех. Дружные строительные бригады, работающие на объектах, приходят в фирмы, чтобы получить услугу аренды, но точно не могут сказать, какая именно техника им нужна. А ведь даже наиболее востребованная аренда крана, имеет ряд необходимых условностей, которые нужно соблюдать. Для того, чтобы арендовать спецтехнику, важно знать нужную грузоподъемность, то есть учитывать массу груза, который будет подниматься.

Эффективная работа возможна только при правильном соблюдении условий эксплуатации. Кроме того, что нужно знать массу груза, учитывают и его габариты. Экономить на безопасности, арендуя менее дорогие машины, нежелательно, так как при неправильном использовании спецтехники, возможны поломки оборудования и возникновение опасности для здоровья рабочих. Иногда для работы с очень объемными грузами может потребоваться аренда двух кранов. Такие действия будут оправданы с точки зрения соблюдения правил безопасности.

Чтобы правильно арендовать кран для работы, необходимо сообщить сотруднику сервиса об особенностях той площадки, на которой собираются использовать полученные машины. Для автокрана, к примеру, очень важно иметь ровную поверхность, на которой он будет установлен. Перекосы, неровности, значительно затрудняют проведение полноценных работ. Если автокран будет использоваться вблизи линий электропередач, то нужно получить разрешение на проведение такой работы.

Если планируется аренда автокрана в петербурге, то специалисты фирмы помогут определиться с выбором правильного оборудования. Так же фирма оформляет все необходимые документы, разрешения и может взять на себя даже доставку спецтехники к месту проведения работ. В ряде случаев, арендатор техники может попросить в свое распоряжение и специалиста, который умеет грамотно работать на предоставленной технике. Это сократит время на поиски ответственных сотрудников, профессионально владеющих краном.

Уделив большое внимание выбору необходимой крупногабаритной технике, нельзя забывать и штате рабочих, которые будут выполнять работы. Обязательно проводить инструкции о том, как работать с такой техникой и какие меры безопасности нужно соблюдать.