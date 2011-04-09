Лепной декор - изысканность дома, оригинальность стиля

Творить настоящие чудеса в интерьере способна декоративная лепнина. Даже самый неуютный и однообразный интерьер можно преобразить с помощью лепнины, что придаст ему изысканность и заставит играть уже другими красками. Их этой комнаты домочадцам просто не захочется уходить. Использование лепного декора многообразно. Его используют при отделке ресторанов, баров, отелей, гостинец, кафе, а также для создания неповторимого интерьера в жилых помещениях. Современный декор, лепнина, и другие отделочные материалы позволяют изменить свое отношения к традиционным стилям. Необычная лепнина пользуется большой популярностью среди современных потребителей, иметь разнообразные формы, которые эффектно смотрятся в интерьере квартир. Элементы лепнина заказывают как в виде целых модулей, так и обособленными элементами. Глубину и объемность лепнине придаст узор. Самое важное при использовании лепнины в декоре - это чувство меры. Стоит помнить, что если переборщить с добавление декоративных элементов, то они просто напросто утратят свою первоначальную функцию.

В современном мире, можно устать от унылых не меняющихся городских пейзажей, глее присутствуют только прямые линии и однотипные многоэтажные здания. Утомленный глаз человека ищет разнообразие. Но переделать весь город невозможно, но и здесь есть выход, достаточно просто преобразить пространство вашей квартиры. Интерьер прекрасно разнообразят разнообразные элементы декора из гипсовой лепнины. Достойным украшением дома станут различные декоративные элементы, исполненные в классическом стиле, которые органично впишутся в общую идею стиля.

Еще во времена Древнего Рима лепной декор использовался как элемент декора для внутреннего убранства помещений, но и применение его в современных интерьерах, ни чем не ухудшило его дизайнерское решение. Наоборот, с помощью этого современного материала любому помещению можно придать стиль той эпохи, которая наиболее близка владельцу помещения. Надежность, долговечность и замечательные декоративные характеристики позволяют нам применять технологии, которые нам перешли по наследству от древних архитекторов, в современном строительстве.

Лепной декор можно применять не только в интерьере, но и в экстерьере зданий. Это не просто их украсит, но и придаст особый шарм и стилевую направленность. Не стоит забывать о том, что этот декоративный элемент играет очень большую роль в оформлении интерьера. Различные погрешности строительства, в виде небольших неровностей, как на потолке, так и на стенах, небольших зазоров между дверью и стеной, легко можно замаскировать с помощью лепнины из гипса. Другой пример, если высота потолка не пропорциональна к стенам, то дело спасут кронштейны, карнизы, фризы или пилястры, которые помогут восстановить необходимый баланс. Помещение станет уютным и приветливым.