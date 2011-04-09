www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Публикации
Распечатать

Лепной декор - изысканность дома, оригинальность стиля

09 Апреля 2011, 21:43 | Дальний Восток

Творить настоящие чудеса в интерьере способна декоративная лепнина. Даже самый неуютный и однообразный интерьер можно преобразить с помощью лепнины, что придаст ему изысканность и заставит играть уже другими красками. Их этой комнаты домочадцам просто не захочется уходить. Использование лепного декора многообразно. Его используют при отделке ресторанов, баров, отелей, гостинец, кафе, а также для создания неповторимого интерьера в жилых помещениях. Современный декор, лепнина, и другие отделочные материалы позволяют изменить свое отношения к традиционным стилям. Необычная лепнина пользуется большой популярностью среди современных потребителей, иметь разнообразные формы, которые эффектно смотрятся в интерьере квартир. Элементы лепнина заказывают как в виде целых модулей, так и обособленными элементами. Глубину и объемность лепнине придаст узор. Самое важное при использовании лепнины в декоре - это чувство меры. Стоит помнить, что если переборщить с добавление декоративных элементов, то они просто напросто утратят свою первоначальную функцию.

В современном мире, можно устать от унылых не меняющихся городских пейзажей, глее присутствуют только прямые линии и однотипные многоэтажные здания. Утомленный глаз человека ищет разнообразие. Но переделать весь город невозможно, но и здесь есть выход, достаточно просто преобразить пространство вашей квартиры. Интерьер прекрасно разнообразят разнообразные элементы декора из гипсовой лепнины. Достойным украшением дома станут различные декоративные элементы, исполненные в классическом стиле, которые органично впишутся в общую идею стиля.

Еще во времена Древнего Рима лепной декор использовался как элемент декора для внутреннего убранства помещений, но и применение его в современных интерьерах, ни чем не ухудшило его дизайнерское решение. Наоборот, с помощью этого современного материала любому помещению можно придать стиль той эпохи, которая наиболее близка владельцу помещения. Надежность, долговечность и замечательные декоративные характеристики позволяют нам применять технологии, которые нам перешли по наследству от древних архитекторов, в современном строительстве.

Лепной декор можно применять не только в интерьере, но и в экстерьере зданий. Это не просто их украсит, но и придаст особый шарм и стилевую направленность. Не стоит забывать о том, что этот декоративный элемент играет очень большую роль в оформлении интерьера. Различные погрешности строительства, в виде небольших неровностей, как на потолке, так и на стенах, небольших зазоров между дверью и стеной, легко можно замаскировать с помощью лепнины из гипса. Другой пример, если высота потолка не пропорциональна к стенам, то дело спасут кронштейны, карнизы, фризы или пилястры, которые помогут восстановить необходимый баланс. Помещение станет уютным и приветливым.

Автор:
Теги:



Новости тематики









Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru