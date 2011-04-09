Какие подарки сейчас наиболее популярны?

Мода на подарки все-таки есть, не смотря на то, что все очень индивидуально. Картины сейчас стали дарить меньше, потому что пришло осознание того, что пошлые сюжеты могут существенно обезображивать интерьер помещений. Но популярность изделий ручной работы продолжает стабильно расти. То, что сделано руками талантливого человека, специально и в единственном экземпляре – трогательно и ценно. Но не менее приятны и нужны, добротные, полезные подарки.

Так, подарки для мужчин - это зонты, игровые наборы, автомобильные аксессуары. Еще до недавнего времени были популярны курительные наборы, кальяны, но время диктует новые условия и эти подарки уже не считаются нужными.

Подарки, которые провоцируют закрепление или появление вредных привычек, не могут быть уместны, поэтому они теряют свою былую популярность. Алкогольная продукция, даже очень дорогая, может быть воспринята как моветон. А вот подарки, которые имеют направленность на активный, здоровый образ жизни, становятся востребованы в разных социальных слоях.

Игровые наборы для гольфа, эксклюзивные шахматы, спортивный инвентарь от ведущих производителей, способны принести немало радостных эмоций, как дарителю, так и получателю необычного подарка.

То, что существенно изменилась мода на подарки - это очень хорошо. Подарки перестали быть кричащими, потому что потребитель сейчас выбирает качество, стиль. Денежные конвертики также не смогли преодолеть соперничество с настоящими подарками.

Ведь подарок – это, прежде всего эмоция, выражение своего отношения к человеку, желание доставить ему радость, восторг, поэтому дарителям нужно хорошо продумывать именно этап вручения презента. От того, как вручается подарок имениннику, многое зависит. Оригинальные шутки, розыгрыши, трогательные стихи и поздравления, способны создать атмосферу близости, настоящего праздника за пару минут.

Продумывать подарок в действительности намного проще, чем мы привыкли это делать. Нужно только забыть о традиционных вещах, а отталкиваться от чего-то нового. Многие люди даже не подозревали, что хотят огромный аквариум с яркими рыбками, глядя на которых можно успокоить нервы, расслабиться. Также декоративные черепашки практически у всех вызывают умиление, потому что эти маленькие существа достаточно подвижны и тем самым привлекают постоянное внимание.

Конечно, дарить такие подарки нужно людям, которые умеют ухаживать за питомцами или имеют возможность поручить этот процесс ответственным людям. Поэтому так часто в офисах есть отличные живые уголки с рыбками, черепашками и другими привлекательными и забавными обитателями. Хорошая идея для подарка сама возникнет тогда, когда даритель поймет, чтобы он хотел выразить этим подарком.

Ну, а покупать подарки сейчас лучше всего в сети. Огромной популярностью пользуются интернет магазины подарков, потому что они привлекательны пользователям своей доступностью в любое время суток и новыми, оригинальными идеями. Такие магазины могут предлагать как элитные подарки ручной работы, так и простые, оригинальные сувениры с веселой и занимательной тематикой. Преимущество таких покупок в том, что выбирать нужный подарок можно не выходя из дома, имея при этом достоверную и полную информацию о нем.