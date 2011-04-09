Кровля - защита дома

Кровлей называют верхнюю конструкцию здания, которая призвана защищать его от негативного воздействия окружающей среды. Благодаря кровле, жители дома могут оставаться при любой погоде в сухом и теплом помещении, так как она препятствует проникновению осадков внутрь здания. Если кровля обустроена неправильно, либо давно не проводился ремонт, могут начаться многочисленные проблемы, связанные с разрушением материалов, из которых кровля была изготовлена. Следовательно, защитная функция сходит на нет, гидроизоляционные и теплоизоляционные свойства уменьшаются, при этом страдает все здание.

Для того чтобы кровля по-настоящему защищала дом от внешнего мира, она должна быть непроницаема для осадков. Материалы, из которых сегодня изготавливают кровельные покрытия, обычно водонепроницаемы. Однако, слабым местом могут оказаться швы, неизбежно появляющиеся при монтаже кровле. Какие бы материалы ни использовались (битумная черепица, шифер, стальные листы) их площадь обычно ограничена, а значит, приходится использоваться множество элементов, между которыми и могут образоваться зазоры. Поэтому так важно, чтобы при монтаже кровли производилась герметизация швов. Часто этот процесс проводится при ремонте и возвращает старую кровлю в нормальное состояние.

Достаточно часто сегодня используются гибкие материалы на основе битума. Это современно, удобно при монтаже и выгодно как на этапе строительства, так и на этапе ремонта. Кроме того, при обустройстве кровли применяются различные пароизоляционные и теплоизоляционные материалы. Если их закрепить недостаточно надежно, целостность кровли нарушается, ее защитные функции снижаются. Следовательно, необходимо тщательно закреплять все используемые материалы. Для этого применяется, в частности, планка прижимная, которая надежно удерживает закрепляемые элементы. Как следует из ее названия, ее используют, чтобы прижать материал к основанию и закрепить при помощи крепежных деталей.

Также важно помнить, что кровля должна защищать дом и от ветра. По стандартам в каждом здании обустраивается вентиляция. Чаще всего отверстия вентиляционных шахт находятся на крыше. Однако, сильный ветер может создавать эффект надува наружного воздуха, занести в вентиляцию дождевую воду. Чтобы этого избежать, устанавливается дефлектор на крышу – специальное устройство, которое защищает здание от надува в систему его вентиляции наружного воздуха, что характерно для систем естественной вентиляции при определенных условиях, таких как разница температур в здании и снаружи, завихрения ветра и т. д.

Если строго следить за качеством монтажа кровли или ее ремонта, она будет выполнять свои защитные функции долгие годы. В ином случае может начаться разрушение самой кровли, попадание влаги внутрь здания, нарушение теплоизоляционных характеристик, порча имущества. Если не принять срочные меры, то начнут разрушаться внутренние конструкции, фасад и даже фундамент дома.