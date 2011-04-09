Жидкая резина. Преимущества и назначение

Прекрасной альтернативой существующим на сегодняшний день мембранным и рулонным покрытиям является жидкая резина - относительно новый материал на рынке гидроизоляционных покрытий. Это двухкомпонентная мастика, наносимая холодным методом, обладающая значительными преимуществами перед другими материалами гидроизоляции:

1. Быстрое застывание. Через 20 минут по покрытию можно ходить, полное застывание гидроизоляционного ковра происходит через 48 часов.

2. Высокая эластичность. Застывшее полотно из жидкой резины имеет высокий коэффициент растяжения – свыше 1000%, что гарантирует целостность гидроизоляционного покрытия при любых деформационных сдвигах основания.

3. Чрезвычайная прочность. С течением времени резиновый гидроизоляционный слой не делается ломким или хрупким, не шелушится и не крошится, становится только твёрже.

4. Высокая адгезия. Резиновая гидроизоляция идеально подходит практически для любой поверхности, будь то бетон, металл или дерево. Происходит связывание на молекулярном уровне напыляемой жидкой резины с основанием.

5. Устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды. Полотно из резины устойчиво к перепадам температур и действию УФ-лучей.

6. Пожаробезопасность.

7. Водонепроницаемость, а не водостойкость, характерная другим гидроизоляционным мастикам.

8. Экологичность. Благодаря отсутствию в составе растворителей, жидкая резина абсолютно экологически безопасна, не имеет запаха и вредных выделений, благодаря чему может использоваться для гидроизоляции прудов и бассейнов.

9. Устойчивость к химическим реагентам.

10. Длительный эксплуатационный срок – покрытие прослужит до 50 лет.

11. Лёгкость применения, не требующая особых условий для нанесения – допускается влажное основание, температура воздуха от +5С.

12. Не требует особого обслуживания, просто ремонтируется в случае нарушения целостности полотна.

13. Качественная гидроизоляция не только горизонтальных, но и вертикальных поверхностей, а также разных форм поверхностей.

14. Слой резинового гидроизоляционного полотна 2 мм равен четырём слоям рубероида.

15. Экономия времени и трудозатрат. Благодаря технологии распыления, наносится мастика быстро. Достаточно двух человек в бригаде, чтобы за один рабочий день при желании обработать поверхность в 10 км2.

16. Доступная цена. Если посчитать, к примеру, стоимость периодически производящегося ремонта мягкой кровли, то получится, что гидроизоляция жидкой мембраной в разы дешевле использования рубероида.

Жидкая резина применяется в местах, где требуется монолитная водоотталкивающая плёнка:

- под черепицей,

- в качестве гидроизоляционного покрытия плоских крыш,

- ею осуществляется заделка швов, трещин и расходящихся стыков,

- используется для защиты от влаги подвальных помещений,

- для покрытия полов в гаражах,

- для гидроизоляции фундаментов, стен, ванных комнат, бассейнов,

- для обработки водостоков,

- в качестве восстановления влагозащитных свойств старых битумных покрытий.