Из истории создания сайтов

В наше время Интернетом уже никого не удивишь. Со времени создания глобальной паутины прошло не так много времени, но почти каждый житель нашей планеты, так или иначе, соприкасался с этим, когда-то непонятным явлением. В обиход вошли новые слова и понятия, и одно из них – сайт.

Впервые этот «сегмент сети» был представлен 6 августа 1991 года. Электронные документы, представленные под одним адресом, описывали новую технологию World Wide Web, которая основывалась на протоколе передачи данных HTTP, гипертекстовой разметки HTML и системе адресации URI. Тим Бернерс-Ли – создатель первого сайта – описал принципы установки серверов и браузеров, а также их работы. Одновременно сайт стал и первым интернет-каталогом, в котором разместился список ссылок на другие сайты.

Разработка сайтов - довольно трудоемкий процесс, поэтому Бернерс-Ли заранее подготовил все необходимые инструменты для его работы. Поэтому еще в конце 90-х годов был создан гипертекстовый браузер WorldWideWeb, первые веб-страница и сервер на базе NeXTcube. По мнению создателя первого сайта, гипертекст должен был стать основой для обмена данными в сети, что, в принципе, ему и удалось воплотить в жизнь. Бернерс-Ли разработал гипертекстовое программное обеспечение Enquire, которое использовало случайные ассоциации для хранения данных. Он предложил коллегам, работающим с ним в CERN, публиковать гипертекстовые документы особым образом: связывать их между собой гиперссылками. В итоге ему удалось показать возможности гипертекстового доступа к документам, внутренним поисковикам и новостным ресурсам Всемирной паутины. Благодаря этим разработкам в Европейском центре ядерных исследований утвердили стандарт WWW.

С тех пор Тим Бернерс-Ли по праву является основоположником технологий HTTP, HTML и URL/ URI, несмотря на то, что теоретические основы этих понятий были заложены еще в далекие 40-е года прошлого столетия. Основная идея состояла в том, организовать быстрый поиск накопленной информации. Так была разработана технология «ветвящегося» текста (Т. Нельсон, Д. Энгельбарт), которая предоставляла пользователю различные варианты чтения. На сегодняшний день Тим Бернерс-Ли является главой Консорциума Всемирной паутины, основная деятельность которой – разработка и внедрение новых технологий и стандартов Интернета, направленных на поддержку сайтов.

Гипертекстовая система предназначена для хранения текста, его поиска, кроме того, на основе взаимосвязи в ней было введено такое понятие, как «окно». Идея гипертекстовой системы Нельсона заключается в том, чтобы связать все тексты, которые созданы человечеством, перекрестными ссылками.

Расширение сети Интернет и сегодня остается динамическим процессом, которым занимаются многие специалисты. В их обязанности, помимо разработки сайта, входит и поддержка, и продвижение сайтов, для того, чтобы каждый день мы имели возможность найти необходимую информацию по любой теме.