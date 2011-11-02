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Душевые кабины и мебель для вашей ванной комнаты
Если, в процессе обустройства ванного помещения, вам крайне не желательно нагромождать общее пространство лишними предметами, вашими вариантом будет являться гарнитурный блок в виде столешницы с умывальником в одном комплекте.
Сегодняшние магазины, специализирующиеся на продаже предметов мебели для ванны, в состоянии предложить своим клиентам массу моделей из металлических, стеклянных, каменных и пластиковых материалов. Использование последних, как вы уже, наверное, поняли, является крайне не желательным в виду содержания в материале вещества под названием формальдегид.
Воплощать в жизнь задуманный ремонт ванной комнаты, пластик мы использовать настоятельно не рекомендуем, разве что, при проведении сантехнической трубной разводки, которая часто выполняется из металлического пластика. Мебель для ванной комнаты следует приобретать ту, которая сделана из высококачественных материалов в виде покрашенного МДФ или ДСП.
Но, помните, что купив шкаф из МДФ или ДСП, за них необходимо ухаживать очень тщательно и следить за тем, чтобы повышенная влажность не вызвала деформаций используемого материала. Большинство древесноволокнистых плит боятся влаги.
Немаловажную роль, после выбора шкафчиков и мебели в ванную комнату, следует уделять такому предмету как: душевые кабины, которые всегда должны отвечать предъявляемым к ним современным требованиям.
Хорошую, многофункциональную и недорогую душевую кабинку можно купить, обратившись в специализированный магазин сантехнического и ванного оборудования, которых в каждом городе работает до нескольких штук. Если вы не знаете с чего начать выбор душевой кабинки, начните с рекомендаций, которые вам могут дать менеджеры магазинов.
Продажа качественной мебели для ванной сегодня открыта многими российскими дилерскими компаниями и фирмами-производителями, вы можете приобрести при наличии в вашем кошельке суммы от пятисот долларов США, что для большинства российских и иностранных потребителей является половиной средней заработной платы.
Достаточно большой ассортимент на рынке мебели отечественного производства, например, мебель для ванной Акванет качественная и стильная мебель для ванной комнаты по невысокой цене. Проще говоря, купить мебель для ванной сегодня может каждый человек, работающий на престижной работе.
Некоторые из современных моделей душевых кабинок имеют оригинальную подсветку неонового или светодиодного свечения, что у подавляющего большинства потребителей вызывает огромный интерес. Нередко в душевых кабинках присутствует встроенное зеркало с еще более оригинальным освещением декорированного типа.
Весьма интересными, встраиваемыми светильниками в душевых кабинках являются маленькие бра, выполненные по стилю страны восходящего солнца. Выбор света для душевой кабинки представляет собой еще одну тему для разговора, которой мы в обязательном порядке коснемся в других статьях, но хочется заметить, что лучшим вариантом исполнения во всех его проявлениях является свет мягкого свечения.
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