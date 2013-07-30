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Теплые полы и новую систему отопления устанавливают в детском садике на Вилкова
Теплые полы и новую систему отопления устанавливают в детском садике № 152 на улице Вилкова. Капитального ремонта тепловых сетей учреждение ждало последние 20 лет. Сейчас подрядчики восстанавливают систему дренажа и делают все возможное, чтобы уже в сентябре дети пошли в обновленный сад. Как рассказывает заведующая Наталья Коржавина, благодаря ремонту в садике будет гораздо теплее в зимнее время года.
Напомним, ремонт кровель и фасадов, спортзалов, замена окон, установка новой мебели - это и столы, и стулья, и шкафы-купе, и доски, и парты, ремонт систем вентиляции, установка фонарей, ремонт систем отопления и канализации, монтаж камер видеонаблюдения - это далеко не полный список работ, запланированных в рамках подготовки школ и детсадов к новому учебному году. Во многих из них работы ведутся уже сегодня. Деньги на ремонт учреждений выделены из городского бюджета. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед управлением образования, - создать для ребят комфортные и безопасные условия пребывания.
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