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Владивосток получит в свое распоряжение территории военных городков
Продолжается процедура передачи земельных участков и объектов военных городков, расположенных в черте города Владивостока, из распоряжения Министерства обороны РФ в муниципальную собственность.
В списке передаваемых – ряд объектов в новом микрорайоне Снеговая Падь (это тепловые сети, сети электроснабжения и наружного освещения), а также множество бывших военных городков преимущественно на острове Русском. Есть также объекты в пригороде, в частности, в Садгороде. В перспективе как земля, так и имущество постепенно могут вовлекаться в хозяйственный оборот.
На сегодня в Управлении Росреестра по Приморскому краю идёт работа по регистрации права муниципальной собственности на целый ряд объектов, принимаемых от Министерства обороны.
В списках передаваемого имущества такие объекты, как казармы, гаражи, склады, мастерские, котельные, трансформаторные подстанции БКТП, есть даже свинарник, бани, конюшня и гауптвахта. Места их расположения знакомы всем, кто знает остров Русский, живет здесь либо полюбил в последние годы после его открытия здесь путешествовать: Рында и Воевода, Экипажный, Шигино, Поспелово, Подножье, Парис, Житкова и другие.
На сегодня зарегистрированы в муниципальную собственность также пирсы в поселке Канал и на острове Елена.
При этом основная часть земель и имущества военных городков, хотя и вошла в приказы Минобороны для передачи, требует серьезной и основательной подготовительной работы: земля – уточнения границ участков и постановки на кадастровый учет, строения – актуальных технических паспортов. В силу того, что необходимых в соответствии с современным законодательством документов на объекты у прежнего владельца не было, все эти работы взяла на себя администрация Владивостока.
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