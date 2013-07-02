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Во Владивостоке полицейские пресекли деятельность 20 игорных заведений
С начала года сотрудниками УМВД России по городу Владивосток пресечена деятельность 20 объектов игорного бизнеса, из незаконного оборота изъято 125 единиц игорного оборудования.
Полицейские ежедневно проводят рейды по выявлению незаконных объектов игорного бизнеса в городе. Стоит отметить, что все же большинство игроков в связи с запретом реальных игорных заведений переместилось в интернет-пространство, например, http://casino367.com/.
Значительное содействие сотрудникам полиции оказывают неравнодушные жители города, которые по «телефону доверия» или в личных обращениях сообщают об известных им объектах, где незаконно осуществляется игорный бизнес.
Так, жители улицы Сабанеева сообщили полицейским, что около дома № 16 в продуктовом магазине находится игровой автомат.
Прибыв на место, полицейские обнаружили автомат, находившийся в торговом зале павильона.
Сотрудники УМВД России по городу Владивосток выяснили, что владельцем автомата является 40-летний житель краевого центра. В отношении него был составлен административный протокол по статье 14.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр). Игровой автомат вывезен на ответственное хранение. Нарушитель законодательства выплатит крупный денежный штраф.
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