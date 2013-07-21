Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Туристические услуги все чаще оплачивают через интернет
21 Июля 2013, 00:21 | В России
Оплата туристических услуг входит в пятерку самых популярных онлайн-платежей в рунете. Заказывают авиабилеты и бронируют гостиницы онлайн 5,6 млн россиян – это треть интернет-пользователей, оплачивающих товары и услуги в сети.
Согласно результатам совместного исследования центра PayU и агентства Data Insight, среди россиян становится все более популярным оплачивать онлайн ж/д и дешевые авиабилеты, отели и прочие туристические услуги. По числу интернет-пользователей эта категория стоит на пятом месте после оплаты услуг сотовых операторов, прочих услуг связи, коммунальных платежей, налогов и штрафов, а также покупок в интернет-магазинах, пишет cybersecurity.ru.
Автор: По материалам СМИ
Теги: интернет сервис авиакомпании связь услуги
Новости тематики
Новости раздела
- Быстро и эффективно получить нужные знания предпринимателю поможет Всемирная паутина
- Туристические услуги все чаще оплачивают через интернет
- Гороскоп: Львы и Водолеи, не перебарщивайте с солнцем
- Минфин не разрешил интернет-магазинам применять ЕНВД
- Квартиры в Подмосковье: в продаже уже 979 малоэтажных домов
- Как можно сэкономить
- Бизнесу предложен удобный способ общения с постоянными клиентами
- Какими недостатками и преимуществами обладают пластиковые окна и двери?
- RoboForex: развитость брокера – триумф торговца
- Форекс Тренд: каким образом можно зарабатывать на консультациях?
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"
Loading...