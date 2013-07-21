Туристические услуги все чаще оплачивают через интернет

Оплата туристических услуг входит в пятерку самых популярных онлайн-платежей в рунете. Заказывают авиабилеты и бронируют гостиницы онлайн 5,6 млн россиян – это треть интернет-пользователей, оплачивающих товары и услуги в сети.

Согласно результатам совместного исследования центра PayU и агентства Data Insight, среди россиян становится все более популярным оплачивать онлайн ж/д и дешевые авиабилеты, отели и прочие туристические услуги. По числу интернет-пользователей эта категория стоит на пятом месте после оплаты услуг сотовых операторов, прочих услуг связи, коммунальных платежей, налогов и штрафов, а также покупок в интернет-магазинах, пишет cybersecurity.ru.