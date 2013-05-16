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Бизнесу предложен удобный способ общения с постоянными клиентами

16 Мая 2013, 13:16 | В России

У многих компаний маркетинг заканчивается на привлечении новых клиентов. В чем же дело?

Продажи: старый друг лучше новых двух?

Маркетологи утверждают, что привлечение клиента стоит намного дороже его удержания. Во-первых, он уже сделал покупку (заказ) у вас, а, значит, уже начал окупать вложения в свое привлечение. Во-вторых, постоянный клиент уже знает как называется ваша компания и чем она занимается, где вы находитесь, сколько стоят ваши товары (услуги), уже знает, на что рассчитывать в плане сервиса.

Казалось бы – золотое дно! Но нет, у многих компаний маркетинг заканчивается на привлечении новых клиентов. В чем же дело?

Пришли, купили и ушли

Да, именно так делает большинство покупателей. Некоторые, конечно, возвращаются. Но даже если покупатель уйдет от вас счастливый и довольный, возможно, вы его никогда не увидите. Почему? А, может, ему уже не нужен ваш товар, или он был в городе проездом. Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос, у вас не будет его контактных данных.

Позвольте к вам обратиться

Поэтому уже на этапе первой продажи можно попросить у клиента оставить свои контактные данные. Как это сделать? Магазины чаще всего используют для этого дисконтные карты: клиенту дарят дисконтную карту и просят заполнить небольшую анкету. Анкета должна быть действительно небольшой (ФИО, день рождения, телефон, e-mail, возможно, еще 1-2 параметра – размер обуви или одежды, любимые бренды и т.п.).

Собрав базу контактов своих клиентов, вы можете информировать их о новых акциях, предложениях и событиях в вашей компании (магазине).

ВАЖНО. Прежде чем использовать контакты клиента, вы должны заручиться его согласием на обработку и использование его персональных данных для рассылок или звонков. Лучше получить согласие в письменном виде и хранить его до тех пор, пока клиент не откажется от ваших услуг.

Пригласите в гости

Вы собрали клиентскую базу в 200-300 номеров? Поздравляем! Это ценнейший ресурс для повышения продаж. Теперь вам осталось придумать повод и пригласить своих клиентов зайти к вам снова. Самый простой и дешевый способ сделать это – разослать смс-сообщения.

Однако прежде чем запустить рассылку, вы должны ответить на 3 основных вопроса:

- В какое время лучше запускать рассылку?

- Что предложить?

- Кого заинтересует это предложение (возможно, рассылку не стоит делать по всей базе, а выбрать группу клиентов по определенным параметрам)?

После этого можете смело нажимать кнопку «отправить» и начинать рассылку.

Как не взбесить клиентов рассылками

Да, смс-рассылки – это просто. С одной стороны. С другой стороны, смс-рассылки – это тонкая материя. Потому что вы входите в личное пространство человека. И, чтобы не разозлить его, нужно соблюдать правила приличия:

1.    Спросить разрешение. Научите своих сотрудников обращать внимание людей на пункты, связанные с рассылками, а не просто кидать клиенту анкету.

2.    Не быть слишком назойливыми. Минимальный интервал между рассылками – 2 недели. Вы можете делать рассылку чаще, чтобы управлять потоком покупателей. Но делать ее нужно по разным группам контактов, с разными предложениями.

3.    Будьте вежливыми. Современные смс рассылки позволяют автоматически подставлять имя в сообщение. Сообщения, которые начинаются с личного обращения воспринимаются получателями гораздо лучше.

4.    Продумать текст. Текст смс должен быть понятным и грамотным. Постарайтесь не использовать транслитерацию, используйте русский алфавит.

Почему смс-рассылки работают?

Американский маркетолог Сет Годин в своей книге «Разрешительный маркетинг» приводит одну цифру:

3000 рекламных сообщений ежедневно сваливаются на голову современного человека.

Вы можете попытаться пробить эту стену с помощью увесистых рекламных бюджетов. Но, если у вас  2-3 обувных магазина по городу, навряд ли это окупит себя. Гораздо проще использовать уже имеющуюся базу клиентов, чтобы приглашать их придти к вам снова и снова.

Начнем?

Итак, рассылка смс – один из самых дешевых и удобных способов общения с постоянными клиентами. Для тех, кто хочет разобраться, как это работает, aramba.ru предлагает специальную цену: 35 копеек за 1 смс. Чтобы воспользоваться предложением, перейдите по ссылке, зарегистрируйтесь и введите промокод: START

 

Автор:
Теги: маркетинг  персональные данные  клиенты 






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