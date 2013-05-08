Какими недостатками и преимуществами обладают пластиковые окна и двери?

Как известно, пластик на сегодняшний день является очень популярным материалом. С его помощью создаются окна, двери и прочие конструкции. Так же многие наслышаны и об их поразительных характеристиках.Какие же преимущества и недостатки можно выделить у подобных изделий? Обо всем этом мы и поговорим ниже. Если вас заинтересовал этот вопрос, то дополнительную информацию вы сможете узнать на сайте citiokna.ru.

Итак, сегодня каждый человек мечтает заменить свои старые окна и двери из непонятного материала на качественные и современные пластиковые конструкции. Сделать это очень просто, так как большое количество производителей предоставляют не только большой выбор, но и довольно низкие цены. В итоге подобные изделия становятся доступными для большинства людей. Чтобы заранее определиться со стоимостью, вы можете использовать калькулятор расчета стоимости окон и дверей, который имеется на сайтах практически всех производителей.

Какие же преимущества являются наиболее впечатляющими? Естественно, большинство людей выбирают пластик из-за его долговечности. Даже при различных негативных воздействиях со стороны окружающей среды, он сохранит все свои характеристики. При этом вам не нужно будет постоянно следить за ним. Будет достаточно лишь 1-2 раза в год производить его чистку с помощью специальных средств.

Так же явным преимуществом является герметичность. Она возможно только в том случае, если изделие установлено качественно. Даже арочные окна смогут без каких-либо проблем защитить вас от проникновения влаги и ветра. Благодаря герметичности вы так же сможете избавиться от уличного шума и сделать помещение более теплым.

Еще одним преимуществом является то, что большинство производителей могут предложить вам изготовить собственный проект окна или двери. Изделие в итоге может быть практически любой формы и любого цвета. Однако в этом случае необходимо помнить, что чем сложнее будет конструкция, и чем оригинальнее будет расцветка, тем больше денег вы заплатите.

Однако пластиковые конструкции обладают не только преимуществами. У них есть вполне определенные недостатки. Так, если вы установили себе новое окно, вы должны постоянно следить за уровнем влажности, то есть, вы должны часто проветривать помещение. В противном случае на окнах будет образовываться конденсат. Многие производители с этой проблемой сегодня успешно справились. Они комплектуют свои изделия специальными системами вентиляции, которые лишают их этого недостатка.

Следующий недостаток касается повреждений. Если вы поцарапали профиль, то с этим вы уже ничего не сделаете. Подобные недостатки не поддаются ремонту. Если же царапина глубокая, то характеристики окна очень быстро ухудшатся, что сделает необходимым покупку нового изделия.

Если вы приобретете окно с одной камерой, то оно не сможет обеспечить вам необходимый уровень тепло- и шумоизоляции. Будьте внимательны при покупке.