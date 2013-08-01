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В Паттайе открылся русский центр

01 Августа 2013, 16:03 | В мире

Новый центр, организованный российскими предпринимателями, создан для удобства многочисленных русских туристов, которые сталкиваются с языковыми проблемами на отдыхе в Паттайе.

Центр, в котором работают наши соотечественники, предоставляет юридическую помощь и общую информацию туристам и бизнесменам. Так что тем, кто еще сомневался в целесообразности путешествия в эту страну, советуем приобретать горящие путевки в Тайланд и отправляться на отдых.

Владелец Русского центра г-н Илья Мясников и менеджер Организации г-н Олег Тарасов сказали на открытии Центра, что центр будет выступать в качестве посредника, чтобы помочь русским при общении с полицией и предоставлять туристическую информацию на русском языке.

В Центре помощи русским туристам будут работать русские и тайские сотрудники, свободно владеющие русским языком.

На открытии Русского центра присутствовали руководитель Бангламунга г-н Сакчай Таенгхо и заместитель мэра Паттайи г-н Ронакит Екасинг.

"Русский центр будет способствовать укреплению доверия для русских туристов, отдыхающих в Паттайе и российских инвесторов, так как он способен смягчить языковой барьер в сфере туризма и бизнеса", сказал руководитель Бангламунга г-н Сакчай.

Русский центр расположен в Паттайе на Второй улице, Моо 12 Джомтьен 380/31-32 (380/31-32 Moo 12 Jomtien Second Road)

Время работы организации с 10 часов утра до 18 часов по будням, пишет news.turizm.ru.

Автор: По материалам СМИ
Теги: Таиланд  туризм 













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