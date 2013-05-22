Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Деревянное строительство переходит на профилированный брус
Финские дома из профилированного бруса, выполненного по технологии клееного, сегодня считаются эталоном деревянного строительства. Они представляют собой не только экологичные строения.
Они эстетически привлекательные, долговечные и прекрасно гармонирующие с природой. И всему виной используемый материал – профилированный брус. В чем его особенности и преимущества?
1. Привлекательность профилированного бруса обусловлена, в первую очередь, технологией его производства. Как и обычные клееные изделия, он изготавливается посредством склеивания отдельных ламелей. Ламели представляют собой определенной ширины и сечения доски, которые тщательно отбираются из имеющегося базового материала, они подвергаются процедуре сушки, удалению различных дефектов, в том числе и выпадающих сучков, гнили и плесени. После просушки ламели тщательно осматриваются, затем им определяется место в будущей конструкции. Либо они становятся крайними (для этого служат материал только самого лучшего качества), либо они выполняют задачу серединной панели. Перед непосредственной склейкой панели обрабатываются на строгальном и шлифовальном станках.
В отличие от профилированного бруса от других производителей, для изготовления используются достаточно длинные ламели одной породы дерева, минимально – это 4 метра. Благодаря «однопородности» сырьевого материала и особому методу наращивания продольные стыки практически незаметны.
2. Четкие геометрические формы. Не каждый строительный материал может гордиться четкостью линий и форм. Финский клееный профилированный брус – это всегда строгая геометрия. Поэтому все возведенные строения из этого материала отличаются особой изысканностью и даже «аристократизмом». Кроме того, финский профилированный брус отличается наличием эксклюзивных пазов и шипов. Они позволяют осуществлять монтаж с помощью обычных инструментов. Брус ложится одни на другой очень плотно, экономятся при этом теплоизоляционные материалы. Между отдельными рядами образуется замковое соединение, которое выступает в качестве защиты от проникновения в помещение холодных воздушных масс.
Для угловых соединений продумана также «хитрая» фрезировка. Если ранее считалось, что в деревянном строении самые слабые места- это углы, то о коттедже из профилированного бруса такого сказать нельзя.
3. Долговечность. На сегодняшний день, если сравнивать все деревянные строительные материалы, можно с полной уверенностью утверждать, что профилированный брус относится к самым прочным, надежным и долговечным. По своей прочности он сравним даже с некоторыми металлическими изделиями, используемыми в строительстве. По надежности - с металлоконструкциями, а по долговечности – наиболее приближен к натуральному камню.
Действительно, дома из клееного бруса могут при правильной эксплуатации, соблюдении всех норм и требований в момент строительства простоять не менее 150 лет. Этому способствует не только тот факт, что брус изготавливался только из сухого базового материала, но и благодаря использованию специальных средств. Они защищают изделие от солнечных лучей, от атмосферных осадков и других явлений, ему не страшны пожары и кратковременные наводнения. Единственное, что может произойти, так это изменится цвет внешних стен, они слегка потемнеют и приобретут наиболее благородные красноватые оттенки.
4. Экологичность. Об этом нельзя не сказать. И не по той причине, что дерево, как природный материал, само по себе экологично, а то, что по технологии оно изготавливается путем склеивания. Так вот, этот клей также является природным, натуральным веществом, поэтому нет никаких вредных выделений в окружающую среду даже по истечении многих лет эксплуатации.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода