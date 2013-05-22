Деревянное строительство переходит на профилированный брус

Финские дома из профилированного бруса, выполненного по технологии клееного, сегодня считаются эталоном деревянного строительства. Они представляют собой не только экологичные строения.

Они эстетически привлекательные, долговечные и прекрасно гармонирующие с природой. И всему виной используемый материал – профилированный брус. В чем его особенности и преимущества?

1. Привлекательность профилированного бруса обусловлена, в первую очередь, технологией его производства. Как и обычные клееные изделия, он изготавливается посредством склеивания отдельных ламелей. Ламели представляют собой определенной ширины и сечения доски, которые тщательно отбираются из имеющегося базового материала, они подвергаются процедуре сушки, удалению различных дефектов, в том числе и выпадающих сучков, гнили и плесени. После просушки ламели тщательно осматриваются, затем им определяется место в будущей конструкции. Либо они становятся крайними (для этого служат материал только самого лучшего качества), либо они выполняют задачу серединной панели. Перед непосредственной склейкой панели обрабатываются на строгальном и шлифовальном станках.

В отличие от профилированного бруса от других производителей, для изготовления используются достаточно длинные ламели одной породы дерева, минимально – это 4 метра. Благодаря «однопородности» сырьевого материала и особому методу наращивания продольные стыки практически незаметны.

2. Четкие геометрические формы. Не каждый строительный материал может гордиться четкостью линий и форм. Финский клееный профилированный брус – это всегда строгая геометрия. Поэтому все возведенные строения из этого материала отличаются особой изысканностью и даже «аристократизмом». Кроме того, финский профилированный брус отличается наличием эксклюзивных пазов и шипов. Они позволяют осуществлять монтаж с помощью обычных инструментов. Брус ложится одни на другой очень плотно, экономятся при этом теплоизоляционные материалы. Между отдельными рядами образуется замковое соединение, которое выступает в качестве защиты от проникновения в помещение холодных воздушных масс.

Для угловых соединений продумана также «хитрая» фрезировка. Если ранее считалось, что в деревянном строении самые слабые места- это углы, то о коттедже из профилированного бруса такого сказать нельзя.

3. Долговечность. На сегодняшний день, если сравнивать все деревянные строительные материалы, можно с полной уверенностью утверждать, что профилированный брус относится к самым прочным, надежным и долговечным. По своей прочности он сравним даже с некоторыми металлическими изделиями, используемыми в строительстве. По надежности - с металлоконструкциями, а по долговечности – наиболее приближен к натуральному камню.

Действительно, дома из клееного бруса могут при правильной эксплуатации, соблюдении всех норм и требований в момент строительства простоять не менее 150 лет. Этому способствует не только тот факт, что брус изготавливался только из сухого базового материала, но и благодаря использованию специальных средств. Они защищают изделие от солнечных лучей, от атмосферных осадков и других явлений, ему не страшны пожары и кратковременные наводнения. Единственное, что может произойти, так это изменится цвет внешних стен, они слегка потемнеют и приобретут наиболее благородные красноватые оттенки.

4. Экологичность. Об этом нельзя не сказать. И не по той причине, что дерево, как природный материал, само по себе экологично, а то, что по технологии оно изготавливается путем склеивания. Так вот, этот клей также является природным, натуральным веществом, поэтому нет никаких вредных выделений в окружающую среду даже по истечении многих лет эксплуатации.