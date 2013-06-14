Вывод вебмани и webmoney сбербанк

В настоящее время более трети населения земного шара пользуется услугами Интернета. При этом использование Сети не сводится только к получению информации и общению в социальных сетях. Миллионы людей при помощи Интернета зарабатывают деньги. Взаиморасчеты электронными деньгами уверенно составили конкуренцию бумажным деньгам.

Под электронными деньгами понимается денежная стоимость, измеряемая в какой-то определенной валюте и хранящаяся в электронной форме, как запись в специальных электронных системах.

На Западе первые электронные платежные системы появились в 1997 году. В начале 1999 года заработал мощный инструмент хранения и перечисления финансовой информации под названием WebMoney.

Сначала система WebMoney была не очень удобна для многих пользователей Интернета в нашей стране. Не многие интернет-магазины работали по расчетам с WebMoney. Переводить деньги было проблемой, а вывести средства можно было только в одном городе - Москве. Вопрос, как вывести вебмани был самым важным для пользователей системы расчетов.

Владелец и администратор системы компания WM Transfer Ltd с 1999 года расширила возможности системы, введя специальные аттестаты, которые стали своеобразным определителем авторитета пользователя системы WebMoney. С этого момента стало возможна оценка доверия продавца и покупателя.

Ежегодно количество юридических и физических пользователей системы WebMoney неуклонно растет. С 2000 года к WMZ добавился WMR -эквивалент рубля. Любой пользователь системы может открыть несколько кошельков, которые будут объединены в хранилище с регистрационным номером WMID. Каждый пользователь системы может не только совершать платежные операции, но и заключать контракты, обмениваясь сообщениями с другими участниками системы.

Популярность любой системы зависит от надежности, простоты пользования инструментами системы и возможностью вывода средств на эквивалент в национальной валюте. Для граждан России актуальной операцией является вывод webmoney на карту сбербанка. Сбербанк Российской Федерации поддерживает большинство финансовых операций, поэтому вывод webmoney на карту сбербанка или персональный банковский счет представляет особый интерес для пользователей системы.

А Интернете имеются удобные и надежные webmoney обменники. Например, в www.inchange.ru все обменные операции по обмену, продаже или покупке производятся в любое время суток. Пользуясь подобными сервисами, пользователи значительно экономят время на каждой операции. Профессионалы постоянно анализируют курсы валют в различных обменниках и подбирают выгодный курс обмена.