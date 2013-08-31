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ПУТИН: "Все разграблено, все уничтожено"

31 Августа 2013, 08:51 | Владивосток

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам судостроения, проходившем 30 августа во Владивостоке, подверг критике сложившуюся в Минобороны РФ практику расточительства государственного имущества.

Перед совещанием президент РФ совершил облет Еврейской автономной области в связи с паводковой ситуацией в регионе и увидел заросшую бурьяном взлетно-посадочную полосу, вокруг которой ранее располагался военный городок.

"Ничего не осталось, все разграблено, все уничтожено. Вот, несмотря на смену руководства Министерства обороны - я сейчас не ШОЙГУ имею в виду, а в принципе, от поколения к поколению, от одного министра к другому, - в этом смысле ничего не происходит, нет рачительного отношения к государственному добру. До последней секунды держат, а потом бросят, и все разваливается", - сказал глава государства.

По его словам, сейчас Сергей Шойгу пытается что-то изменить, и по некоторым направлениям у нового министра обороны получается.

"Но в целом за предыдущие годы практика негативная", - отметил Путин.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: минобороны  Путин 



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Комментарии

  • приморский21:18, 31.08.2013#

    А кто в россии главнокомандующий 13 лет? Есть с кого спросить!

  • Сергей08:52, 01.09.2013#

    вот глаза открыл, а то мы не видим -------- а может уважаемый Президент РФ Владимир Путин делом займется вместо болтовни ????????

  • Псевдоним21:08, 03.09.2013#

    На фото Toyota 2014-2015 модельного года, спешиал эдишн люкс.

  • Псевдоним21:20, 31.08.2013#

    А кто эффективного менеджера поставил Министром Обороны?

  • Псевдоним21:25, 31.08.2013#

    платоновка , троицкое , камень-рыболов , духовское и т д , все в руинах

  • Псевдоним21:52, 31.08.2013#

    Попробовали бы стрелять министров как в Китае так смотришь и ВВП бы подрос и добро бы государственное меньше бы Рабазаривали.

  • Здрасте02:52, 01.09.2013#

    Кстати о ВВП - он уже более чем взрослый и даже многодетный. А многодетный отец - навряд подрастет уже... Ну и далее по вашему списку тоже мало вероятности...

  • Псевдоним00:55, 01.09.2013#

    А Сердюкова. . . понять и простить ?!

  • чайка16:45, 01.09.2013#

    Мочить всех на золотых унитазах. По одному унитазу в одни руки. А остальное-конфискация.

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