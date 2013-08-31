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ПУТИН: "Все разграблено, все уничтожено"
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам судостроения, проходившем 30 августа во Владивостоке, подверг критике сложившуюся в Минобороны РФ практику расточительства государственного имущества.
Перед совещанием президент РФ совершил облет Еврейской автономной области в связи с паводковой ситуацией в регионе и увидел заросшую бурьяном взлетно-посадочную полосу, вокруг которой ранее располагался военный городок.
"Ничего не осталось, все разграблено, все уничтожено. Вот, несмотря на смену руководства Министерства обороны - я сейчас не ШОЙГУ имею в виду, а в принципе, от поколения к поколению, от одного министра к другому, - в этом смысле ничего не происходит, нет рачительного отношения к государственному добру. До последней секунды держат, а потом бросят, и все разваливается", - сказал глава государства.
По его словам, сейчас Сергей Шойгу пытается что-то изменить, и по некоторым направлениям у нового министра обороны получается.
"Но в целом за предыдущие годы практика негативная", - отметил Путин.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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