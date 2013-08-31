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Путин дал приморскому заводу "Звезда" три дня

31 Августа 2013, 02:23 | Владивосток

Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании о перспективах развития гражданского судостроения, прошедшего 30 августа во Владивостоке, поручил до конца сентября подготовить документы по вопросу передачи частному консорциуму с участием "Роснефти" судостроительного центра "Звезда".

Глава НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН в свою очередь сообщил, что компания готова выполнить это поручение в течение трех дней. "Мы в течение трех дней готовы все это сделать", - сказал он. Необходимо лишь наличие решения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о продаже и об оценке "Звезды", чтобы процесс не затягивался.

"Хорошо, сделаете в течение трех дней. Если в течение трех дней не получится, за месяц я это должен видеть у себя на столе", - подытожил Путин.

По словам Сечина, консорциум можно создать с помощью Газпромбанка, включить в него, кроме "Роснефти", как якорного заказчика, технологических партнеров. Это могут быть General Electric, Parker Drilling, а также корейские компании.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы губернатора Приморского края.

Автор: Олег Клименко
Теги: Путин  Звезда  завод  судостроение 



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Комментарии

  • Псевдоним12:12, 01.09.2013#

    А для кого эти спектакли?

  • Псевдоним12:35, 01.09.2013#

    Не для простого люда. Олигархия собралась и решает мелочные вопросы.

  • Lacosta12:37, 01.09.2013#

    или все давно уже подсчитано, или все уйдет с молотка за грош.

  • Псевдоним12:46, 01.09.2013#

    Из этого роя НЕ выйдет ни чего! Какие танкера, какие буровые? Нужно подключать компании Ю. Кореи, США других высокоразвитых стран. Как было в Восточном Фины строили.

  • ДВ абориген13:05, 01.09.2013#

    а корейцам оно нужно?. . . тут что - дешевле строить? хотя. . . при сложившейся нашей "нещепетильности" относительно любого рода обязательств, им могли бы предложить интересные налоговые схемы. Т. е. привлекательность проекта в плане его экономической целесообразности "стремится к нулю", а вот интерес вовлечённых персоналий может быть вполне возбуждающим.

  • Псевдоним18:48, 02.09.2013#

    А сколько денег запиливать можно!! УУУ!

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