Путин дал приморскому заводу "Звезда" три дня

Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании о перспективах развития гражданского судостроения, прошедшего 30 августа во Владивостоке, поручил до конца сентября подготовить документы по вопросу передачи частному консорциуму с участием "Роснефти" судостроительного центра "Звезда".

Глава НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН в свою очередь сообщил, что компания готова выполнить это поручение в течение трех дней. "Мы в течение трех дней готовы все это сделать", - сказал он. Необходимо лишь наличие решения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о продаже и об оценке "Звезды", чтобы процесс не затягивался.

"Хорошо, сделаете в течение трех дней. Если в течение трех дней не получится, за месяц я это должен видеть у себя на столе", - подытожил Путин.

По словам Сечина, консорциум можно создать с помощью Газпромбанка, включить в него, кроме "Роснефти", как якорного заказчика, технологических партнеров. Это могут быть General Electric, Parker Drilling, а также корейские компании.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото пресс-службы губернатора Приморского края.