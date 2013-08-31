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Путин дал приморскому заводу "Звезда" три дня
Президент РФ Владимир ПУТИН на совещании о перспективах развития гражданского судостроения, прошедшего 30 августа во Владивостоке, поручил до конца сентября подготовить документы по вопросу передачи частному консорциуму с участием "Роснефти" судостроительного центра "Звезда".
Глава НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН в свою очередь сообщил, что компания готова выполнить это поручение в течение трех дней. "Мы в течение трех дней готовы все это сделать", - сказал он. Необходимо лишь наличие решения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о продаже и об оценке "Звезды", чтобы процесс не затягивался.
"Хорошо, сделаете в течение трех дней. Если в течение трех дней не получится, за месяц я это должен видеть у себя на столе", - подытожил Путин.
По словам Сечина, консорциум можно создать с помощью Газпромбанка, включить в него, кроме "Роснефти", как якорного заказчика, технологических партнеров. Это могут быть General Electric, Parker Drilling, а также корейские компании.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото пресс-службы губернатора Приморского края.
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Комментарии
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ДВ абориген13:05, 01.09.2013#
а корейцам оно нужно?. . . тут что - дешевле строить? хотя. . . при сложившейся нашей "нещепетильности" относительно любого рода обязательств, им могли бы предложить интересные налоговые схемы. Т. е. привлекательность проекта в плане его экономической целесообразности "стремится к нулю", а вот интерес вовлечённых персоналий может быть вполне возбуждающим.
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