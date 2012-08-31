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Единороссы утвердили кандидатов в депутаты Думы Владивостока
Приморские единороссы провели 25 августа партийную конференцию. Они уверены в победе. Региональное отделение «Единой России» надеется реабилитироваться после провала на выборах в декабре 2011 года за счет сплоченности своей команды и ее радикального обновления.
- Партия меняется. В списках кандидатов появилось много новых молодых лиц. «Единая Россия» наглядно демонстрирует, что политические лифты работают. С этим списком, во главе которого стоит Игорь ПУШКАРЕВ, партия придет к победе! - заявил в своем выступлении губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на конференции, которая прошла в киноконцертном комплексе «Океан».
- Мне с нынешним составом Думы работалось очень хорошо. Ведь главное не споры, а результат. Я бы хотел, чтобы большинство из нынешних депутатов прошло, - сказал глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев.
- В декабре прошлого года прошли выборы, и результат «Единой России» был печальным. Антирейтинг у нас самый низкий из всех парламентских партий. Но все же он очень высок.
Наши противники ждут, что повторится декабрь 2011 года… Нам нужно показать, что мы готовы к самообновлению. У нас уникальный шанс сделать так, как ждут от нас наши избиратели. В самообновлении наша сила! - призвал Игорь Пушкарев. - Из 160, принявших участие в референдуме, праймериз и партийной школе мы утвердили не всех. Но те, кто не попал в список, получат возможность самореализоваться.
По расчетам самих единороссов кадровое обновление по Думе Владивостока составляет около 70%. Думы краевого центра Приморья от «Единой России» смогут вновь баллотироваться от своей партии. По Думе Артема - чуть менее 50%. По Думе Арсеньева - более 50%.
Общую часть списка на выборах в Думу краевого центра возглавил Игорь Пушкарев, в него также вошли и.о. секретаря регионального политсовета партии Людмила ТАЛАБАЕВА, эколог и тренер по самбо Юрий ЛЕОНТЬЕВ, главврач роддома Елена НОВИЦКАЯ и заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир ИСАКОВ.
В территориальные партийные спички вошли лица известные, но преимущественно не избиравшиеся депутатами ранее, в том числе беспартийные. А вот в одномандатных округах горожане могут встретить знакомые имена, например, действующих депутатов гордумы Николая ГОЛОЯДА, Дмитрия СУЛЕЕВА, Александра ПРИХОДЬКО, Юрия ПОПОВА и других.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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