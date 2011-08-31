Прохоров. ИНАЧЕмыслящий?

Кем бы ни был новоявленный партиец Прохоров - радетелем за судьбу страны, ставленником Кремля или просто выскочкой – ожидаемость свежего лица на политическом небосклоне России уже дает ему заметную фору… О Прохорове и его партии в предвкушении осени пишет корр. "ЗР" в рубрике "Блог", вернувшись со съезда "Правого дела".

- Посмотрите – это здание Госдумы, в декабре здесь будет наша фракция… На шестом этаже, - раздался уверенный голос с заднего ряда автобуса, на котором депутаты и журналисты возвращались со съезда партии "Правое дела". "Учись визуализировать", - прозвучала у меня в голове любимая фраза сына, по которому я уже успела соскучиться за дни столичной командировки. И тут же возник вопрос, а кто же сейчас сидит на шестом этаже Госдумы, на чье место претендует "Правое дело"?

Иначе началось сразу…

Внеочередной съезд партии «Правое дело» состоялся в Москве 25 июня, в субботу. И политический "субботник" в Центре международной торговли на Красной Пресне, надо отметить, прошел ударно под звук метронома…

В большом зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где собрались делегаты, гости и пресса было темновато… "Если гасят свет, значит, грех так грех, Если минарет, значит, выше всех…" – всплыли строки из песни "Настоящие дни" группы "Пикник". Позже стало ясно, что темнота нужна для того, чтобы на заднике транслировать лица выступающих крупняком, символику, которую еще не успели поменять, и прочую визуальную, и может быть, самую важную информацию… Ну а главный герой действа реально выше всех, даже сидя…

Регламент съезда тоже впечатлял: в 11.00 – начало, в 14.15 – итоговая пресс-конференция, фуршет, в 16.30 - выезд. Время – деньги, и миллиардер Михаил ПРОХОРОВ, российский предприниматель, президент частного инвестиционного фонда - группы "ОНЭКСИМ", знает им счет. По данным на март 2011 г., c cостоянием $18 млрд он занимает 32-ю строчку в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Из 109 делегатов "против" новой редакции устава партии проголосовали два человека.

В принятом уставе заявлено, что лидер партии избирается на четыре года и не более трех сроков подряд и обладает широчайшими полномочиями. "В боевое время партия становится военной машиной во главе с главнокомандующим", - подытожил Борис НАДЕЖДИН, член федерального политсовета партии.

«Против» приема в партийные ряды Михаила Прохорова высказался один голос и один «воздержался».

Перед тем, как стать избранным…

Михаил Прохоров взял микрофон и, не дойдя до трибуны, которая была в наличии, начал свою первую политическую речь (кстати, без бумажки, в отличие, например, от программных выступлений уже опытного премьера Владимира ПУТИНА) и начал с цитаты из фильма «Окно в Париж»: «Простой учитель там говорит: «Что социализм строим, что - капитализм, а вырастает хам, взяточник и вор». Я уверен, мы сделаем совсем другое... Мы еще только начали собирать наши силы, а нам уже бросила вызов «Единая Россия».

Один "вызов" ЕР видели все присутствующие около 11.00. Человек 20-25, члены Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», о чем свидетельствовали флаги и фирменные футболки, собрались у Центра международной торговли на Красной Пресне с плакатами "Трудовой кодекс менять не позволим", "Правое дело - партия олигархов", "Дума не КуршАвель", но окончания работы съезда они ждать не стали, видать, и для них время – деньги, да еще и в субботу.

Но вернемся к речи…

"Я предлагаю принять этот вызов. И вот что для этого нужно сделать…". (Уже через день после съезда новый лидер "Правого дела" лично рассказал об этом Президенту РФ Дмитрию Медведеву. И, как пишет пресса, "многие ваши идеи, - сказал Медведев Прохорову, - коррелируют с моими, где-то ваши идеи носят революционный характер, требуют внимательного осмысления." – Прим. автора).

Еще неутвержденный глава партии начал с головы: "Первое – нам нужно поменять психологию нашей партии. Мы должны действовать, работать, рассуждать и брать на себя ответственность как профессиональная, ответственная партия власти".

Название «Правое дело» вначале команда Прохорова хотела поменять, но аналогия с переименованием милиции в полицию помогла исключить эту идею. Не в названии дело, а в «новом содержании»! Но слово «оппозиция» новый лидер сразу предложил исключить, потому что для граждан оно «уже давно ассоциируется даже не с политическими партиями, а с какими-то маргинальными группами, которые давно потеряли связь с реальностью. Партия, которая ставит во главу угла достоинство человека и вообще самого человека, не может быть маргинальной. Второе – нам нужно вернуться в парламент. Партии власти должно быть минимум две, сейчас там только одна».

"Последние 20 лет новой жизни показали, что мы инициативные, умные, энергичные. Но государство почему-то не замечает этого. Оно живет в плену советских стереотипов, что мы ничего не можем. Известный исторический факт из школьного учебника, вы помните, когда «западники» и «почвенники» спорили друг с другом. И только по одному вопросу они всегда были вместе – по отношению к вопросу о передаче земли народу. Вот отсюда все и происходит. Отсюда трагедия реформ Александра-освободителя, отсюда, за какую партию мы ни возьмемся, получается КПСС. Но все-таки, к слову, землю народу так и не отдали. Пора нам этим заняться!" – взял планку Прохоров, а позже на пресс-конференции уточнил, что нужно бесплатно отдать гражданам и соотечественникам, желающим вернутся, 22 миллиона гектаров бесхозной российской земли.

"Я не думаю, что это было бы правильным, чтобы мы были партией бизнеса – большого, малого – или партией интеллигенции. Это неправильно. Мне кажется, мы должны обращаться к главам семей – к мужчинам и женщинам, которые каждый день принимают ответственные решения: за себя, за своих детей, за родителей, за их будущее. Это те люди, которые каждый день доказывают, что мы яркие, целеустремленные, уверенные в себе, и всё мы можем. Наши избиратели – это молодежь, которая сама хочет выбирать, как ей жить. И мы такую возможность должны им предоставить", – ответил на свой же вопрос "кто будет голосовать за "Правое дело" лидер партии.

"Для того чтобы наша страна стала эффективной", по мнению Прохорова, необходимо вернуть минимум 25% одномандатников в Госдуму, ликвидировать институт полпредства - "он выполнил свою задачу, и можно спокойно от него избавиться", а "если оставлять назначаемых губернаторов, но тогда нужно передать им большинство федеральных полномочий на территорию". "Я категорически против сити-менеджеров. Считаю, что мэры городов и местное самоуправление должны быть избираемыми", "нужно на низовом уровне ввести избираемость глав полиции, судов, возможно, сборщиков местных налогов, а также прокуроров". "В Москве, и в Санкт-Петербурге выборы мэра должны быть обязательными". Иначе говоря, децентрализация и восстановление у россиян навыков выбирать эффективную и ответственную власть…

Кто "против"?

Думаю, что каждый читатель "Золотого Рога" готов подписаться под следующим тезисом бизнесмена-политика, определяющим самую важную российскую проблему: "Это системная деградация всей нашей страны. У нас деградирует практически все – начальная, средняя, высшая школа, у нас деградирует социальное жилье, гарантии молодым родителям, уникальная медицина, культура. И наша важнейшая задача – немедленно менять эту ситуацию. Потому что, если так пойдет, через несколько десятков лет нам просто нечего будет защищать. И расходы на образование, здравоохранение и на культуру должны идти впереди расходов на силовиков и оборонку". Ну, кто против?

А вот среди однопартийцев, тайно голосовавших за избрание лидера "Правого дела", он же - Михаил ПРОХОРОВ, таких нашлось двое…

"Что такое осень…"

После выступления Прохорова на заднем фоне появилась фраза "ЗАВТРА БУДЕТ ИНАЧЕ". Именно так должен был называться новый двойной альбом ДДТ, который стоял в начале десятки самых ожидаемых дисков 2011 года, опубликованной газетой "Труд" в декабре 2010-го. Правда, Юрий ШЕВЧУК имя альбома подсократил до просто "Иначе". Диск ждали еще весной, но он появится в сентябре, как и заявленная новая программа партии "Правое дело". Совпадение... Но что тут осталось до осени! Два месяца…

Конечно же, среди приглашенных "звезд" на съезде Юрия Шевчука не оказалось, зато были Павел ЛУНГИН, сценарист и кинорежиссер ("Олигарх", "Бедные родственники", "Остров", "Царь" и др.), Валерий ТОДОРОВСКИЙ ("Страна глухих", "Стиляги"), актер, продюсер и известный молодежной аудитории и любителям посмеяться как постоянный член жюри КВН Леонид ЯРМОЛЬНИК.

Мне лично было очень приятно увидеть Ирину ЯСИНУ. Экономист, журналист, директор фонда, образованного Михаилом Ходорковским, директор программ фонда «Открытая Россия», и уже десять лет бессменный руководитель Клуба региональной журналистики "Из первых уст", вице-президент фонда «Либеральная миссия». Она уж точно будет только там, где не может позволить себе не быть. Вокруг нее собралось журналистов гораздо больше, чем, например, около Александра ЛЮБИМОВА.

Политический бенефис

ПЕРВЫЙ ВОПРОС на пресс-конференции – политическом бенефисе Михаила Прохорова - поднял дело Михаила ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА. В ответ он выступил в их защиту и заявил, что необходимо добиваться условно-досрочного освобождения. Далее вопросы посыпались от журналистов, приехавших со всех концов страны как из рога изобилия, стоило только поднять руку…

Говорил новоиспеченный лидер спокойно, конкретно, искренне и по существу. Процитирую лишь некоторые ответы: "В "Народный фронт" вступать не собираемся, мы пойдем своим путем". "В основу новой программы лягут главные составляющие: "Свобода, справедливость и порядок". "Раздел по экономике возьму на себя, я операционный менеджер, я организую это дело сам, и, думаю, у нас получится…". "Почему пошел во власть? Когда начинаешь понимать, что все сделал для себя, друзей, понимаешь, что можешь сделать так, чтобы большинству людей стало лучше". "Бизнес нуждается в защите, но главное – не мешать, необходимо упростить отчетность, пересмотреть систему налогообложения". "Я не специалист по национальному вопросу, но в ближайшее время им стану". "Работу премьер-министра я понимаю, если предложат – не откажусь… Это очень похоже на бизнес-менеджмент". "Я не люблю маниловщину". "Жизнь покажет, кто чей проект". "Мы не будем врать". "Главный наш конкурент – "Единая Россия", и мы их повеселим по полной…".



Кстати, в новом основополагающем лозунге стало всего лишь на одну букву больше. "СВОБОДА. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ПОРЯДОК" заменят старый лозунг, который еще остался на флагах и логотипе - "Свобода. Собственность. Порядок". Просто поменяли "собственность" на "справедливость"… Количественная разница в одну букву… Идейное содержание? Получается, лидеру-олигарху, у которого, будьте уверены, достаточно собственности, не хватает справедливости…Особой собственностью похвастаться могут далеко не все приморцы, но, думаю, от справедливости никто бы не отказался, как, впрочем, и от справедливой собственности…Если учитывать, что владивостокцы известны своим свободо- и правдолюбивым нравом и готовностью постоять за справедливость и порядок, а также особой страстью к слову "правый", то "Правому делу" есть где развернуться, расширить ряды и набрать свои голоса по дороге на шестой этаж Государственной думы…

Одна журналистка попыталась упрекнуть Прохорова в том, что его партия обращается к "главам семей" и не учитывает численное превосходство женского электората. "Меня обвинить в игнорировании женщин? Это кощунство!" – легко парировал политик-бизнесмен, и уже позже добавил, что верит в любовь, и когда ее встретит, у него все будет как у нормальных людей. Сдается мне, тех, кто верит и хочет встретить, среди россиян тоже хватает…

Пресс-конференцию попытался закруглить Борис Надеждин. Подойдя к сцене, он жестами обратился к Прохорову и журналистам, сначала скрестив руки, мол, заканчиваем, а потом изобразил устойчивый русский жест, что пора бы и за воротник замахнуть, чем повеселил аудиторию. В ответ все услышали от главнокомандующего спокойное "Борис, ты не прав", и он продолжил отвечать на вопросы, хотя уже явно подсевшим и подуставшим голосом.

Тем, кто не успел задать свой вопрос, было предложено обращаться в пресс-службу, на сайт партии, ответы гарантировались…

Кстати, журналистам после съезда на фуршете не наливали, и это еще одно "иначе", на мой взгляд, положительное. Если захотелось промочить горло – купи в баре, а так – хоть и суббота, но рабочая…

"Мы очень любим классиков и часто цитируем" (из речи Прохорова)

…Знает ли Михаил Прохоров Юру-музыканта, пока не знаю… Какую музыку предпочитает бизнесмен-политик, увлекающийся кикбоксингом, виндсерфингом, спортивным аквабайком и горными лыжами, не знаю тоже. На пресс-конференции на такие вопросы не осталось времени… (Кстати, подбору аккредитованных журналистов Прохорову мог бы позавидовать сам Медведев, ведь его последнее общение с журналистами, позже названное иностранными СМИ "политическим самоубийством", было провалено и искренними "стараниями" российской прессы…).

Зато литературные пристрастия с лидером праводелов у меня совпадают полностью, с разбега... Как рассказали в курилке на съезде, накануне Прохоров побывал на проекте "Гражданин Поэт", где послушал творение Дмитрия БЫКОВА "Дядя Степа - миллиардер" в исполнении Михаила ЕФРЕМОВА вживую… Про то, как его "вызвал самый главный великан" и сказал: "…Предлагаю не для стеба, дело "Правое" возглавь, без скандалов, без протестов, без особенных страстей, и займи второе место после партии властей"…

Говорят, Прохоров пообещал помочь с политическим убежищем, если у авторов проекта "Гражданин Поэт" возникнут проблемы. Помнится, Быков на встречу к Путину не пошел, а Прохоров к Быкову успел даже накануне съезда, который, как было сказано в приглашении для журналистов, "станет одним из самых ярких политических событий этого лета".

Событие состоялось, и кем бы ни был новоявленный партиец Прохоров - радетелем за судьбу страны, ставленником Кремля или просто выскочкой – ожидаемость свежего лица на политическом небосклоне России уже дает ему заметную фору…

PS. Государство демонстрирует свой выходит из бизнеса, а бизнес идет во власть… До выборов, на которых «Правое дело» хочет перешагнуть 7%-ную планку и взять до 15% голосов, Михаил Прохоров планирует побывать в 50 регионах. Думаю, доберется и до нас. Очень хочется верить, что и в Приморье «завтра будет иначе»… Дождемся сентября, почитаем новую программу "Правого дела", послушаем "Иначе" ДДТ…

Марина БОЖКО, спецкор «Золотого Рога», Владивосток - Москва - Владивосток, беспартийная. Фото автора.