Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Уважаемые воины-тихоокеанцы и ветераны Военно-морского флота!
Примите от депутатов Думы города Владивостока самые теплые поздравления с наступающим Днем военно-морского флота России! Для всех горожан этот праздник - один из самых дорогих и любимых. С Тихоокеанским флотом связаны не только история краевого центра, но и судьбы тысяч его жителей.
Присвоение Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» РФ еще раз напоминает всем нам о том, какой огромный вклад внесли герои-тихоокеанцы в защиту Родины в трудные годы Великой Отечественной войны. Уже 280 лет служит Тихоокеанский флот России. Сегодня, в мирное время, вы оберегаете морские рубежи нашей Родины, с честью выполняя самые сложные и ответственные задачи. Военные моряки – гордость и слава Владивостока.
Для многих горожан годы службы на флоте – яркая страница в биографии, то, чем можно и нужно гордиться. Все, кто приобщился к флотскому братству, навсегда в душе остаются моряками, наверное, в том числе и поэтому характер у Владивостока – морской, надежный и отважный. Сердечно поздравляем личный состав и командование Тихоокеанского флота, его ветеранов, всех жителей Владивостока с праздником. Желаем всем морякам успехов в служении Родине под гордым Андреевским флагом!
Председатель Думы города Владивостока В.М. Розов.
Новости тематики
- Во Владивостоке будет введен режим "технологической тишины"
- Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города
- Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
- ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
- Глава Приморья прокомментировал демарш Игоря Пушкарева
Новости раздела
- Во Владивостоке будет введен режим "технологической тишины"
- Во Владивостоке приняты новые правила благоустройства города
- Глава Владивостока отменил несколько решений о строительстве многоквартирных домов
- Во Владивостоке продолжают демонтировать незаконные торговые объекты
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Центр поддержки стартапов создадут во Владивостоке
- Подведены итоги Международного дальневосточного морского салона
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Профсоюзы Приморья выходят на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте