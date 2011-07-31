Уважаемые воины-тихоокеанцы и ветераны Военно-морского флота!

Примите от депутатов Думы города Владивостока самые теплые поздравления с наступающим Днем военно-морского флота России! Для всех горожан этот праздник - один из самых дорогих и любимых. С Тихоокеанским флотом связаны не только история краевого центра, но и судьбы тысяч его жителей.

Присвоение Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» РФ еще раз напоминает всем нам о том, какой огромный вклад внесли герои-тихоокеанцы в защиту Родины в трудные годы Великой Отечественной войны. Уже 280 лет служит Тихоокеанский флот России. Сегодня, в мирное время, вы оберегаете морские рубежи нашей Родины, с честью выполняя самые сложные и ответственные задачи. Военные моряки – гордость и слава Владивостока.

Для многих горожан годы службы на флоте – яркая страница в биографии, то, чем можно и нужно гордиться. Все, кто приобщился к флотскому братству, навсегда в душе остаются моряками, наверное, в том числе и поэтому характер у Владивостока – морской, надежный и отважный. Сердечно поздравляем личный состав и командование Тихоокеанского флота, его ветеранов, всех жителей Владивостока с праздником. Желаем всем морякам успехов в служении Родине под гордым Андреевским флагом!

Председатель Думы города Владивостока В.М. Розов.