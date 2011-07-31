Дорогие военные моряки!

Военно-морской флот - гордость России. Военные моряки беззаветно служат своей стране, охраняя морские рубежи нашей Родины на Дальнем Востоке.

Вы являетесь гарантом безопасности и обороноспособности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выполняете сложнейшие стратегические и тактические задачи. Осваиваете и успешно применяете современную военную технику.

Военный моряк - профессия настоящих мужчин, сильных и романтичных. Вы всегда будете оставаться символами мужества и отваги.

Дорогие адмиралы, офицеры, мичманы, старшины и матросы, желаю вам здоровья, благополучия и семейного тепла. Семь футов под килем!

Глава города Владивостока Игорь Пушкарёв.